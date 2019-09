Frozen 2: un nuovo magico trailer del sequel di Frozen

Diffuso il nuovo trailer di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, nei cinema a partire dal 27 novembre 2019.

Diffuso il nuovo trailer di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, l’atteso sequel del lungometraggio animato Disney del 2013, in cui ritroveremo Elsa e Anna in una nuova magica avventura alla scoperta dell’origine dei misteriosi poteri di Elsa.

Questo nuovo assaggio del film, in uscita nelle sale italiane il prossimo 27 novembre 2019, ci mostrerà ulteriori dettagli e particolari legati alla trama del film.

In Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, Elsa dovrà rispondere ad un richiamo irresistibile che metterà in pericolo l’intero regno di Arendelle. Il destino del regno infatti dipenderà da ciò che che le due sorelle, accompagnate dagli inseparabili Kristoff, Sven ed Olaf, scopriranno intraprendendo un viaggio oltre il velo che separa Arendelle dalla Foresta Incantata.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle vedrà di nuovo al centro della storia il legame tra le due sorelle: Elsa dovrà utilizzare il suo potere per salvare il regno, mentre Anna sarà chiamata a proteggere la sorella e fare in modo che la magia non abbia la meglio su Elsa.

Come possiamo vedere da questo nuovo trailer, in Frozen 2 ci saranno nuovi personaggi, come il Lieutenant Matthias, il popolo dei Northuldra e la loro leader Yelana, la salamandra di ghiaccio Bruni e alcune vecchie conoscenze, come Oaken, Granpapà, i genitori di Anna ed Elsa Re Agnarr e la Regina Iduna.

Anche in questo nuovo lungometraggio animato la colonna sonora sarà operà di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, già vincitori di diversi Tony Awards (Avenue Q, The Book of Mormon) e premi Oscar (Frozen e Coco).

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle vedrà il ritorno alla regia di Jennifer Lee e Chris Buck e del produttore Peter Del Vecho, già coinvolti nella realizzazione di Frozen – Il Regno di Ghiaccio. Nella versione italiana del film troveremo nuovamente le voci di Serena Autieri (Elsa), Serena Rossi (Anna), Enrico Brignano (Olaf) e Paolo De Santis (Kristoff).