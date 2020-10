Full Metal Jacket e altri titoli Warner Bros. per la prima volta in 4K UHD

Dall’8 Ottobre, per la prima volta in 4K UHD, verrà distribuita la memorabile opera di Stanley Kubrick sugli orrori della guerra, Full Metal Jacket, con una special edition comprensiva di un album fotografico di ben 32 pagine, una lettera del regista, le art-cover dei protagonisti e una replica originale della locandina.

In questa nuova versione in 4K i fan potranno godere appieno degli orrori di guerra narrati dal regista Stanley Kubrick. I personaggi interpretati da Matthew Modine, Vincent D’Onofrio e R. Lee Ermey (nei panni dell’infernale sergente addestratore) sono le assolute star di questa storia inerente alle reclute del corpo dei Marines, spedite al fronte in Vietnam. Partendo dalla brutalità dell’addestramento militare, fino ad arrivare agli effetti disumanizzanti del campo di battaglia, Full Metal Jacket unisce in maniera magistrale sequenze di azione e un graffiante humor nero.

Tra i contenuti speciali presenti in questa edizione, vi è il commento di Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio e R.Lee Ermey e del critico e sceneggiatore Jay Cocks, oltre alla featurette 'Full Metal Jacket: tra il bene e il male'. Sarà disponibile dall'8 Ottobre

Sempre a partire dall'8 Ottobre, per la prima volta in 4K UHD, sarà disponibile 300, il film ispirato alla graphic novel di Frank Miller, che pervaderà i vostri schermi con sangue, lampi, tuoni e timore reverenziale nel suo intenso stile visivo fedelmente ricreato con la sapiente miscela di live-action e animazione in computer gra­fica. Il film racconta dell'antica battaglia delle Termopili, nella quale il comandante Leonida guidò 300 spartani contro le truppe di Serse e del suo esercito persiano. Sarà disponibile dall'8 Ottobre

A chiudere questo trittico di film, in uscita per la prima volta in 4K UHD l’8 Ottobre, c’è la 007 James Bond Collection, un elegante cofanetto contenente tutti e 24 i film dell’agente segreto James Bond, da Licenza di Uccidere fino a Spectre.

Ecco tutti i film contenuti nel cofanetto:

Licenza Di Uccidere

Dalla Russia Con Amore

Missione Goldfinger

Thunderball – Operazione Tuono

Si Vive Solo Due Volte

Al Servizio Segreto Di Sua Maestà

Una Cascata Di Diamanti

Vivi E Lascia Morire

L’Uomo Dalla Pistola D’Oro

La Spia Che Mi Amava

Moonraker – Operazione Spazio

Solo Per I Tuoi Occhi

Octopussy – Operazione Piovra

Bersaglio Mobile

Zona Pericolo

Vendetta Privata

Goldeneye

Il Domani Non Muore Mai

Il Mondo Non Basta

La Morte Può Attendere

Casino Royale

Quantum Of Solace

Skyfall

Spectre

Potete acquistarlo da domani

Inoltre, a partire dal 29 Ottobre, sarà disponibile per la prima volta in 4K UHD, Beetlejuice – Spiritello Porcello, il film di Tim Burton con Michael Keaton e Alec Baldwin, vincitore del Premio Oscar al Miglior Trucco.

Quando una coppia di fantasmi yuppie vede la loro casa “invasa” da alcuni newyorkesi alla moda, è costretta ad assumere un “bio-esorcista” freelance per spaventarli. Con la regia di Tim Burton, “il Beetlejuice di Michael Keaton è uno dei più grandi cattivoni mai visti scatenarsi in un film di fantasmi”.

Lo trovate a partire dal 29 Ottobre