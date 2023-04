Dopo il successo cinematografico, il franchise di Creed si appresta a portare sul mercato una serie a di fumetti ambientata dieci anni dopo gli eventi di Creed III. La serie segue Amara Creed, la figlia di Adonis Creed, che cerca di uscire dall’ombra del padre e di seguire le sue orme nel mondo del pugilato.

La nuova serie di fumetti Creed

Il primo numero della serie Boom Studios, scritto da LaToya Morgan e Jai Jamison e illustrato da Wilton Santos, sarà pubblicato il 28 giugno e, secondo quanto riportato, l’intera serie sarà supervisionata da Michael B. Jordan in persona (interprete di Adonis Creed nei film e alla direzione di Creed III).

La serie a fumetti di Creed

Amara Creed è stata presentata come il personaggio principale della nuova serie di fumetti Creed. Figlia di Adonis Creed, Amara cerca di farsi strada nel mondo del pugilato e di creare il suo nome senza l’aiuto del padre. La serie esplorerà le sfide che deve affrontare per raggiungere il successo e la pressione di seguire le orme di suo padre. Mentre cerca di trovare la sua strada, Amara dovrà anche fare i conti con la mancanza di avversari degni della sua sfida, che la spingerà a cercare sfide sempre più difficili. Alla fine, Amara deciderà di seguire le orme di suo padre andando clandestinamente, ma avrà bisogno dell’aiuto dell’allenatore perfetto per raggiungere il suo pieno potenziale.

Il team creativo dietro ai fumetti di Creed

La serie di fumetti Creed sarà scritta da LaToya Morgan e Jai Jamison. LaToya Morgan è nota per aver scritto per diverse serie televisive di successo, tra cui The Walking Dead, Parenthood e Shameless. Jai Jamison ha scritto per programmi televisivi come Tri e Superman and Lois. Wilton Santos sarà l’artista della serie. Santos è un fumettista veterano che ha lavorato per la Marvel su Star Wars: Doctor Aphra ed Excalibur, così come su Break Out e Red Agent.