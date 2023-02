Sin dal video con i primi annunci legati al lancio del DCU è apparso chiaro che i due co-presidenti dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, abbiano voluto partire dalla ricca tradizione fumettistica DC per personaggi e storie che popoleranno il nuovo universo cinematografico DC. Ma quali sono i fumetti che hanno ispirato la Fase 1 del DCU sottotitolata Gods and Monsters? Mentre si parla di un vero e proprio adattamento della miniserie Supergirl – La Donna del Domani di Tom King per il film di Supergirl, James Gunn stesso è intervento su twitter confermando che ad ispirare questi progetti sono stati fra gli altri All Star Superman di Grant Morrison e Frank Quitely, Swamp Thing di Alan Moore, Batman di Grant Morrison e The Authority di Warren Ellis e Bryan Hitch. Ci saranno altri adattamenti? Cosa conviene recuperare e leggere invece dei film in uscita nei prossimi mesi?

I fumetti che hanno ispirato la Fase 1 del DCU di James Gunn: Gods and Mosters

Shazam! – La Furia degli Dei (16 marzo 2023)

Prima della grande abbuffata che lo rilancerà, dobbiamo fermarci in un angolo “tutto suo” – come è stato definito da James Gunn, del DCU ovvero quello popolato da Shazam! e dalla sua famiglia per Shazam! – La Furia degli Dei. Attualmente non sappiamo se il personaggio tornerà nel nuovo DCU né se lo farò il suo interprete Zachary Levi. Sta di fatto che Gunn ha lasciato aperta la porta sia al personaggio, di cui pare apprezzare il tono con cui è stato caratterizzato nelle due pellicole, che all’attore.

Almeno a giudicare dall’ultimo trailer pubblicato, Shazam! – La Furia degli Dei sembra voler chiudere il cerchio sul personaggio o quantomeno poterlo riconsegnare ai DC Studios pronto per essere riutilizzato scevro da qualsiasi trama lasciata in sospeso. Il consiglio, per arrivare preparati alla pellicola, è dunque quello di recuperare la gestione firmata da Geoff Johns sul personaggio che Panini DC Italia ha riproposto in tre volumi. Rivivremo quindi le origini di Shazam! e poi il suo incredibile viaggio, insieme alla sua famiglia, negli insidiosi Sette Regni della Magia.

The Flash (23 giugno 2023)

James Gunn ha definito la pellicola con Ezra Miller nei panni di Flash “uno dei migliori cinecomics mai realizzati” ma anche che fungerà da reboot parziale del DCU. Cosa significhi questo nello specifico è ancora tutto da scoprire, al netto dell’esordio dei nuovi Superman e Batman, mentre non sappiamo se lo stesso attore continuerà a vestire i panni del Velocista Scarlatto. Quando si parla di reboot e di Flash però la mente non può che correre, è il caso di dirlo, a Flashpoint l’evento scritto da Geoff Johns e disegnato da Andy Kubert che azzerrò l’universo fumettisco DC aprendo l’era New 52.

Barry Allen viene avvertito da una sua versione alternativa chiamata Hot Pursuit che tutto il continuum tempo-spazio è in pericolo a causa di una anomalia che rischia di alterare irreparabilmente tutto il Multiverso. L’anomalia è provocata da Zoom deciso ancora una volta a distruggere la vita di Barry. La loro battaglia però ha una conseguenza inaspettata… Barry infatti si risveglia in un mondo in cui sua madre Nora è ancora viva. Ma non è l’unica “anomalia”: Barry non ha poteri, l’Europa occidentale è devastata dalla guerra fra le amazzoni di Wonder Woman e gli atlantidei di Aquaman, Superman è segretato in una base segreta del governo degli Stati Uniti, sotto la maschera di Batman si cela Thomas Wayne (sopravvissuto al figlio Bruce nell’aggressione in Crime Alley) e Cyborg è l’ultimo eroe rimasto.

Barry capisce subito che non si tratta di una realtà alternativa, Zoom ha manipolato la linea temporale della sua Terra! Inizia così una corsa contro il tempo per ripristinare correttamente il continuum prima che tutto venga amalgamato in questo universo distopico. Barry deve prima riottenere i suoi poteri, in maniera spettacolare ma dolorosa grazie all’aiuto di Batman, e poi ritrovare i suoi alleati della linea temporale originale. Per la sua complessità e per il variegato mondo alternativo creato, Flashpoint è entrato subito nell’immaginario dei fan DC e non solo influenzando la serie TV sul personaggio e anche l’universo animato.

Blue Beetle (18 agosto 2023)

C’è cauto ottimismo intorno a Blue Beetle, la pellicola con protagonista la star di Cobra Kai, Xolo Mariduena nei panni di Jaime Reyes. Tornato a casa dopo la laurea, Jaime viene scelto dallo Scarabeo, un artefatto alieno, che lo sceglie come ospite legandosi alla sua spina dorsale. Suo malgrando Jaime diventerà l’eroe Blue Beetle dotato di un carapace tecnologico dotato di incredibili ma imprevedibili poteri. La pellicola potrebbe essere una sleeper hit e che potrebbe dare al nuovo DCU un eroe adolescente in grado davvero di competere con quelli più blasonati della concorrenza in un mix di fantascienza, avventura e teen movie.

Pur essendo apparso in forma animata in diverse occasioni, il Blue Beetle di Jaime Reyes è un personaggio decisamente sconosciuto ai più. Per conoscerlo al meglio è d’uopo quindi recuperare la serie del 2006 firmata da scritti Keith Giffen, John Rogers, Cully Hamner e Duncan Rouleau, in cui venne introdotto il personaggio e di cui Planeta DeAgostini stampò nel 2009 i primi 25 numeri (di 36 in totale) in un balenottero brossurato. In questa serie, nata dalla pagine dell’evento Crisi Infinita, Jaime Reyes è un adolescente qualsiasi finché non ritrova un oggetto molto particolare: uno scarabeo blu che lo trasforma nel nuovo Blue Beetle. Con poteri che i suoi predecessori non avevano e con molte domande sull’origine di questo portentoso scarabeo, Jaime intraprende una faticosa crociata contro il crimine nel suo paese d’origine, El Paso, in Texas.

Aquaman and The Lost Kingdom (25 dicembre 2023)

Del secondo capitolo cinematografico dedicato ad Aquaman con Jason Momoa è interessante la dichiarazione di James Gunn che parla di un film che porterà direttamente agli eventi di Superman Legacy, il reboot di Superman. In che modalità questo avverrà narrativamente è sicuramente uno dei quesiti più interessanti di questa Fase 1 del DCU. Non è da sottovalutare neanche il fatto che la trama di Aquaman and The Lost Kingdom non è stata ancora rivelata.

Pur non essendo indicati specifici fumetti per questo film che precede la Fase 1 del DCU, una delle fonti di ispirazione del film potrebbe essere l’arco narrativo finale della run del 2011 sul personaggio firmata da Geoff Johns, la stessa da cui James Wan aveva già abbondantemente attinto per il primo film, intitolato Morte di un Re. Pur avendo sventato il tentativo di Ocean Master di invadere la superficie, Arthur Curry non è ancora del tutto accettato come sovrano di Atlantide mentre un doppio attacco si profila all’orizzonte. Da un lato quello dei ribelli di Xebel, che hanno una connessione con Mera, e dall’altro quello di un Re creduto morto e seppellito da millenni sotto i ghiacci dell’Antartico che ora sembra essere tornato in vita.

Creature Commandos

Il primo dei due antipasti, così come sono stati definiti dallo stesso James Gunn, prima del lancio ufficiale del DCU sarà la serie animata Creature Commandos. I Creature Commandos sono un reparto militare speciale che operava originariamente nella Seconda Guerra Mondiale. Furono introdotti in Weird War Tales #93 (data di copertina novembre 1980) da J. M. DeMatteis e Pat Broderick. La squadra era ispirata ai classici mostri della Universal ed era composta da un leader umano che guidava un licantropo, un vampiro, il mostro di Frankenstein e una gorgone. Pur non essendo indicati specifici fumetti per questo progetto della Fase 1 del DCU, per arrivare preparati alla serie animata, che avrà collegamenti sia con la Suicide Squad sia con la serie live action Waller, è d’uopo recuperare Frankenstein Agente dello S.H.A.D.E., la serie scritta da Jeff Lemire con le robuste matite dell’italiano Alberto Ponticelli.

In questa serie composta da solo 16 albi – che RW Lion pubblicò integralmente in tre agili volumi brossurati che potete facilmente recuperare nel circuito dell’usato – i Creature Commandos affiancano Frankenstein nelle missioni più disparate fra cui indagare su una tranquilla cittadina di provincia abitata solo da mostri, sventare l’invasione della misteriosa Utropolis – una città fluttuante apparentemente identica a Metropolis – e prendere parte dall’evento Rotworld con Animal Man e Swamp Thing per impedire il trionfo di Anton Arcane e del suo Marcio. Si tratta di una serie tutta azione e personaggi “esagerati” che cerca di unire la componente action della parte supereroistica classica con il filone horror vero e proprio dell’Universo DC.

Waller

Il secondo dei due antipasti è Waller. Si tratta di una serie live action dedicato al personaggio di Amanda Waller, la leader e mente dietro la Suicide Squad, interpretata da Viola Davis sia in Suicide Squad di David Ayer che in The Suicide Squad di James Gunn oltre che protagonista di alcuni cammei in Peacemaker e Black Adam. Attualmente non ci sono dettagli sul progetto né su cosa racconterà la serie. In questo senso è probabile tuttavia che, visto anche che la seconda stagione di Peacemaker è stata confermata ma posticipata a data da definirsi, James Gunn voglia sfruttare la figura di Amanda Waller per fare da collante fra più progetti iniziando a dare definizione al world building del nuovo DCU.

I più maligni potrebbero pensare ad una sorta di Nick Fury per il DCU e l’intuizione potrebbe essere in parte valida. Pur non essendo indicati specifici fumetti per questo progetto della Fase 1 del DCU, se davvero il personaggio dovesse muoversi in questa direzione la lettura migliore da fare per arrivare preparati sarebbe senz’altro Suicide Squad Volume 1 – Give Peace a Chance. Si tratta del primo volume dell’ultima incarnazione della Suicide Squad a fumetti, quella che più si avvicina maggiormente a quella cinematografica di Gunn stesso, e che vede la Waller rimettere insieme una squadra più letale che mai con in mente un piano più che ambizioso : invadere una delle Terre parallele del Multiverso!

Superman Legacy (11 luglio 2025)

Il lancio vero e proprio del nuovo DCU inzierà con Superman Legacy, il reboot cinematografico dell’Uomo d’Acciaio che, sarà ispirato dal tono di quella che è forse la storia contemporanea più famosa di Superman in assoluto ovvero All Star Superman di Grant Morrison e Frank Quitely indicato esplicitamente da James Gunn fra i fumetti che hanno ispirato la Fase 1 del DCU. Dopo aver compiuto un salvataggio sul Sole, le cellule del corpo di Superman subiscono un fatale sovraccarico innescando così un processo degenerativo che condurrà l’eroe alla morte nell’arco di 12 mesi. Inizia così un percorso in cui l’eroe deciderà di portare a compimento tutte le questioni in sospeso fra cui il riportare Kandor alla sua forma naturale, il suo rapporto con Lois Lane ed ovviamente fino al confronto con il suo acerrimo nemico, Lex Luthor. Ispirata all’ultima storia del Superman pre-Crisi di Alan Moore – Che cosa è successo all’Uomo del Domani? pubblicata originariamente su Superman Vol.1 #423 e Action Comics Vol.1 #583 disegnata da Curt Swan con chine di George Pérez e Kurt Schaffenberger – All Star Superman è un’opera raffinata che partendo dal concetto di mortalità abbraccia, attraverso il mito moderno del supereroe e della sua eredità, la Vita intesa come spinta creatrice.

Frank Quitely in forma strepitosa per uno dei suoi lavori, in termini di composizione e tratto, migliori. Grandissimo il suo tributo al Superman anni 50 e alla sua estetica retro-futuristica. Anche se è stato già confermato che Superman Legacy non sarà una origin story, è altamente improbabile che i DC Studios adattino pedissequamente l’opera, più probabile che invece la caratterizzazione del nuovo Superman (di cui attualmente non è iniziato neanche il casting) sia fortemente ispirata a quella ultra-positiva di questa storia rappresentando così una netta cesura con il Superman cinematografico precedente. Come ha detto Peter Safran, il co-presidente dei DC Studios, la pellicola si concentrerà sul classico contrasto fra la natura kryptoniana e l’educazione terrestre di Superman. Superman è un eroe che rappresenta la verità, la giustizia e l’american way ma è anche la gentilezza fatta persona in un mondo in cui la gentilezza è ritenuta fuori moda.

Lanterns

Dopo la sfortunata pellicola con Ryan Reynolds e il progetto per HBO Max, ora abortito, firmato da Greg Berlanti, le Lanterne Verdi sono pronte ad approdare sul piccolo schermo, sempre quello di HBO Max, con una nuova serie TV intitolata semplicemente Lanterns le cui premesse sembrano rendere decisamente centrale il progetto nel più ampio quadro della trama orizzontale della Fase 1 del DCU quella cioè rinominata Gods and Monsters. I DC Studios tornano alle basi: i protagonisti saranno Hal Jordan e John Stewart, le due Lanterne della Terra che, durante una indagine, scoprono che sulla Terra è nasconto un antico orrore. La serie è stata descritta come una sorta di True Detective. I due co-presidenti degli studios hanno confermato che sarà proprio questo antico orrore il filo conduttore di tutti i progetti di questa prima fase.

Tornando invece alle fonti d’ispirazione è davvero difficile capire da quali storie Gunn e i suoi hanno attinto, se volessimo però esplorare il rapporto fra Hal e John, un rapporto che risale agli anni 70 quando proprio John Stewart fu scelto come Lanterna Verde sostituta di Hal Jordan, una delle letture da recuperare è senz’altro la serie Hal Jordan And The Green Lantern Corps firmata da Robert Venditti lanciata durante l’era Rinascita in cui Hal recuperava il Corpo disperso in un settore remoto dello spazio affidandone poi la guida proprio a John Stewart per una difficile convivenza con il Corpo della Lantere Gialle di Sinestro che nel frattempo avevano occupato tutti i settori precedentemente pattugliati dal Corpo delle Lanterne Verdi. Anche se non sono stati indicati fumetti specifici che hanno ispirato questo annuncio della Fase 1 del DCU, va però fatto notare come le immagini utilizzate durante l’annuncio dei progetti fanno riferimento ai graphic novel Lanterna Verde Terra Uno: possibile che vedremo uno stravolgimento estetico delle Lanterne?

The Authority

Fra tutti i progetti annunciati in questo prima fase del lancio del DCU, The Authority è senz’altro quello più ambizioso. Definito dallo stesso James Gunn un “passion project”, il film porterà sul grande schermo i personaggi creati da Warren Ellis e Bryan Hitch per la Wildstorm, l’etichetta di Jim Lee passata sotto l’egida DC alla fine degli anni 90. Si tratta di un progetto ambizioso non solo perché operano in quella sottile linea grigia in cui “il fine giustifica i mezzi”. Prima di tutto si tratta di personaggi che decostruiscono degli archetipi supereroistici ben precisi e poi tutto l’impianto narrativo è decisamente post-moderno. Veder adattate pedissequamente le loro storie potrebbe risultare ancora più complesso visto il mutato clima socio-politico.

Per conoscere questo insolito gruppo di (anti)eroi dovremmo attendere ancora qualche settimana quando sugli scaffali arriverà un bel volume formato Absolute edito da Panini DC Italia, lo stesso che raccogliere le storie “classiche” del gruppo così come indicate da James Gunn fra i fumetti della Fase 1 del DCU. I più attenti tuttavia sapranno che attualmente nel DC Universe a fumetti sta operando anche un’altra versione di Authority, con una formazione ben diversa da quella originale, e capeggiata da Superman. La squadra è stata introdotta da una miniserie scritta da Grant Morrison raccolta nel volume Superman e Authority – Tutti i Nostri Domani ed è attualmente protagonista del ciclo di Action Comics firmato da Philip Kennedy Johnson. È possibile che Gunn si ispiri più a questa versione che non a quella classica per collegare più titoli nella Fase 1 del DCU.

Paradise Lost

È indubbio che le sequenze ambientate su Themyscira, l’isola natale di Wonder Woman, siano alcune fra le più affascinanti e riuscite delle due pellicola dirette da Patty Jenkins. In attesa quindi di capire anche il futuro di Gal Gadot, il DCU prova a capitalizzare con Paradise Lost, serie TV prequel ambientata prima della nascita della Principessa Diana e che James Gunn ha definito ispirata a Il Trono di Spade.

Fumettisticamente parlando, i lettori DC hanno sempre avuto la possibilità di ammirare la società Amazzone e in taluni casi riviverne anche le origini, come nella seminale run di George Pérez o in quella più matura di Brian Azzarello, ma raramente si è avuto modo di vedere come effettivamente le gerarchie sono nate e come la società amazzone si è strutturata. In attesa dell’uscita della miniserie Black Label Wonder Woman Historia: Le Amazzoni (ad aprile in Italia per Panini DC Italia) che esplorerà proprio questo aspetto ancora oscuro della mitologia del personaggio e che sarà sicuramente frai i fumetti della Fase 1 del DCU, è d’uopo recuperare la trilogia elseworld Wonder Woman Terra Uno firmata da Grant Morrison e Yannick Paquette. Si tratta di un retelling del mito di Wonder Woman tutto votato a riscoprirne le radici femministe così come immaginate dal suo creatore William Moulton Marston.

VEDI WONDER WOMAN TERRA UNO VOLUME 1 SU AMAZON

Batman The Brave and The Bold

Il DCU avrà un nuovo Batman. Matt Reeves e Rober Pattinson infatti continueranno a sviluppare il loro The Batman autonomamente come una trilogia. Anche per questo motivo James Gunn ha deciso di dare una direzione molto diversa e precisa alla sua incarnazione del Cavaliere Oscuro che scoprirà di avere un figlio di 8/10 anni. Per i lettori DC non è difficile rintracciare in queste premesse l’impronta di Grant Morrison e del suo seminale ciclo su Batman che infatti James Gunn ha citato esplicitamente fra fumetti che hanno ispirato la Fase 1 del DCU. Come il co-presidente dei DC Studios riuscirà a ricostruire il complesso intreccio di rimandi e personaggi che fanno da base al racconto dello scrittore scozzese sarà però la vera sfida di questa incarnazione cinematografica. Il Batman di Grant Morrison (un ciclo che si protrarrà in varie testate fino al 2013) risponde primariamente ad una esigenza filologica e revisionista alla cui base vi è la ricerca, quasi spasmodica, di un sincretismo fatto di recupero e rilettura continua delle storie del passato secondo un assunto tanto semplice quanto assurdo: come sarebbe Batman se avesse davvero vissuto 75 anni di avventure, battaglie e casi da risolvere?

L’autore scozzese sgambetta subito il lettore rivelando che Batman ha un figlio concepito con Talia Al Ghul, come visto nel graphic novel Batman: Son of the Demon di Mike W. Barr e Jerry Bingham che ora viene messo in continuity insieme ad un corpus di storie, prevalentemente mutuato dalla Silver Age, per un puzzle tutt’altro che semplice e molto stimolante per il lettore. Il percorso di Morrison, tutt’altro che lineare, trova il suo apice nell’arco narrativo R.I.P dove il Black Glove, la misteriosa organizzazione che dirige il crimine organizzato di Gotham, convince quindi Bruce Wayne di essere diventato pazzo ma non fa i conti con la possibilità che Batman sia pronto a tutto anche ad avere una personalità di riserva… il Batman Zur-En-Arrh.

Quella di Morrison è una operazione sincretica quasi perfetta, quasi perché non può cesellare per sua stessa natura tutti gli elementi di un affresco che vive in molti punti di vita propria, in cui trova spazio anche una riflessione personale dell’autore. I due antagonisti principali il Dottor Hurt prima e Talia al Ghul dopo servono infatti ad esorcizzare quelli che sono gli stessi traumi vissuti da Morrison dopo la separazione dei genitori.

Booster Gold

Altra serie TV e altro progetto che rientra sicuramente nelle corde, quelle più scanzonate, di James Gunn. Si tratta di Booster Gold che porterà sul piccolo schermo le avventure di Michael Jon Carter, uno squattrinato ex-giocatore di football che, dal XXV secolo, ruba della tecnologia per tornare indietro nel tempo e fare il supereroe di professione. James Gunn ha dichiarato che la serie racconterà la tipica sindrome dell’impostore dal punto di vista di un supereroe, inoltre sembra siano stati già avviati i contatti con un attore per ruolo – e qui ovviamente la mente va subito a Chris Pratt, attore feticcio di Gunn.

Per essendo un eroe che si è evoluto in maniera decisamente interessante soprattutto nel periodo Crisi Infinita, il nome di Booster Gold rimane legato alle avventure più surreali e scanzonate spesso vissute in coppia con Blue Beetle (Ted Kord). Se si vuole conoscere il personaggio, almeno da questo punto di vista, è d’uopo recuperare Justice League International ovvero la serie di Keith Giffen, J.M. DeMatteis e Kevin Maguire che, a fine anni 80, rilanciò in maniera inedita e leggera il supergruppo. Si tratta di una serie che farà da battistrada proprio a quell’action comedy tanto caro a James Gunn che spopolerà poi anche nei fumetti (vedasi Deadpool e Harley Quinn) ed in cui ci sono subito un paio di archi narrativi in cui Booster Gold dà davvero “il meglio” di sé. Panini DC Italia ha iniziato a ristampare la serie in volumi cartonati.

Supergirl Woman of Tomorrow

Il DCU metterà subito in mostra la differenza fra un kryptoniano cresciuto sulla Terra e uno che invece è cresciuta su quel pianeta che ha visto poi morire. James Gunn, nel video degli annunci di questa prima ondata di progetti, sembra alludere proprio ad una differente caratterizzazione fra Superman, più ingenua, e Supergirl, più disillusa. Non sorprende quindi che questa interessante dicotomia venga subito messa al centro della narrazione del nuovo DCU soprattutto visto che fra gli scrittori della writers room di Gunn e Safran compare Tom King. L’autore che, divenuto conosciuto ai più per la sua lunga e contraversa gestione di Batman, si è cimentato per ultimo con la Ragazza d’Acciaio.

I DC Studios adatteranno, in un grande film di fantascienza, parole dello stesso Gunn, Supergirl: La Donna del Domani ovvero la miniserie scritta da Tom King e disegnata da Bilquis Evely. La storia in questione vede Kara Zor-El vagare senza uno scopo alla ricerca di un’impresa da compiere quando viene avvicinata da una giovane donna che vuole assoldarla per vendicarsi di coloro che hanno distrutto il suo mondo. Kara, con Krypto, e la ragazza intraprendono così un viaggio nel cosmo per una storia di vendetta e redenzione personale che si rifà ad un certo cinema di Akira Kurosawa e Sergio Leone.

Swamp Thing

La Fase 1 del DCU, Gods and Monsters, si chiuderà con una pellicola dedicata a Swamp Thing. Il personaggio horror per eccellenza della DC manca da troppi anni dal grande schermo ed è ancora aperta la ferita della cancellazione della serie TV di qualche anno fa a cui non fu data il giusto spazio per esprimere il suo potenziale. Viste le “radici” di James Gunn e il suo legame con la mitica Troma inoltre non sorprende la scelta di puntare proprio sulla creatura della palude per esplorare ed espandere anche sul versante horror il DCU. Attualmente uno dei nomi in lizza per dirigere la pellicola è James Mangold (Logan).

Il co-presidente dei DC Studios ha subito indicato fra i fumetti della Fase 1 del DCU per questo progetto quella che ad oggi rimane la run più importante sul personaggio nonché uno dei capolavori assoluti del fumetto horror mondiale e della DC in generale ovvero lo Swamp Thing di Alan Moore. Lo scrittore inglese prese in mano la serie agli inizi degli anni 80 rilanciandola dapprima decostruendo, nel vero senso della parola, il suo protagonista (su Saga of the Swamp Thing #21) e poi utilizzando la lente dell’horror per esaminare quesiti universali come l’amore, la morte, la differenza fra uomo e donna nonché le contraddizioni stesse della cività occidentale in quel lungo arco narrativo che è passato alla storia come American Gothic. Recentemente Panini DC Italia ha riproposto tutta la run di Moore in tre lussuosi volumi cartonati in formato Absolute con slipcase.

