Continuano ad arrivare novità inerenti ai fumetti da Lucca Comics and Games 2022: durante una conferenza stampa tenuta nel corso della manifestazione, Panini Comics ha annunciato le sue novità editoriali, che comprendono la linea di Star Wars, le edizioni di fumetti francesi e i fumetti americani.

novità Panini Comics di maggio 2022

I nuovi fumetti di Panini Comics annunciati a Lucca Comics and Games 2022

Tra i fumetti annunciati a Lucca Comics and Games, c’è la linea editoriale dedicata a Star Wars, che prevede tutte uscite per il prossimo anno.

Star Wars – High Republic, di Cavan Scott, Ario Anindito e Andrea Boccardo, su Star Wars: L’alta repubblica 1/23 ad aprile

La guerra dei cacciatori di taglie sarà riproposto in volume unico ad agosto 2023

Sempre in volume unico saranno anche:

Star Wars: Crimson Reign a febbraio 2023

a febbraio 2023 Star Wars: Hidden Empire a settembre 2023

a settembre 2023 Obi-Wan a marzo 2023

a marzo 2023 The Mandalorian a febbraio 2023

a febbraio 2023 Han Solo e Chewbacca ad aprile 2023

ad aprile 2023 Star Wars Omnibus – Quinlan Vos: Jedi in Darkness a marzo 2023

a marzo 2023 Star Wars: Dawn of the Jedi, che non è stata rilasciata ancora la data di uscita

che non è stata rilasciata ancora la data di uscita Vader’s Castle Omnibus a maggio 2023

a maggio 2023 Doctor Aphra Ombinbus ad aprile 2023

Sono stati annunciati anche alcuni romanzi a tema Star Wars, di cui non si sanno ancora la data di uscita per alcuni:

Path of Deceit – romanzo young adult , a febbrazio 2023

, a febbrazio 2023 Quest for the Hidden City – romanzo middle grade

– romanzo middle grade Converce – romanzo per adulti, a giungo 2023

– romanzo per adulti, a giungo 2023 The Princess and the Scoundrel

Rule of Two

Eredede dell’Impero

Nuova linea Star Wars Verse, una collana di raccolte per introdurre alla lettura di Star Wars

Per quanto riguarda, invece, gli altri fumetti, ecco le prossime uscite per Panini Comics annunciate a Lucca Comics:

The Witcher graphic novel, suddiviso in 7 volumi che usciranno a partire da febbraio 2023

suddiviso in 7 volumi che usciranno a partire da febbraio 2023 The Witcher Omnibus 2

The Witcher – Ronin

Grendel – Devil’s Oadyssey a febbraio 2023

a febbraio 2023 Grendel Omnibus 2 ad aprile 2023

ad aprile 2023 Cyberpunk 2077 – You Have My Word a marzo 2023

a marzo 2023 Dungeons & Dragons Omnibus, con le quattro miniserie scritte da Jim Zub e disegnate da Max Dunbar, a marzo 2023

con le quattro miniserie scritte da Jim Zub e disegnate da Max Dunbar, a marzo 2023 Snow Angels, scritto da Jeff Lemire e disegnato da Jock. Due volumi cartonati, il primo a marzo 2023

scritto da Jeff Lemire e disegnato da Jock. Due volumi cartonati, il primo a marzo 2023 Rain , adattamento di un racconto di Joe Hilll, scritto da David Booher e disegnato da Zoe Thorogood, in cartonato a febbraio 2023

, adattamento di un racconto di Joe Hilll, scritto da David Booher e disegnato da Zoe Thorogood, in cartonato a febbraio 2023 Fine Print di Stjepan Sejic . Volume cartonato a marzo 2023

Maxwell the Magic Cat, striscia scritta e disegnata da Alan Moore, a febbraio 2023

. Volume cartonato a marzo 2023 Maxwell the Magic Cat, striscia scritta e disegnata da Alan Moore, a febbraio 2023 Parker , di Darwyn Cooke, due volumi cartonati oversize con cofanetto in simil pelle che raccolgono tutta la serie. Il primo volume, The Martini Collection a marzo 2023; il secondo, The Last Call, a novembre 2023.

, di Darwyn Cooke, due volumi cartonati oversize con cofanetto in simil pelle che raccolgono tutta la serie. Il primo volume, The Martini Collection a marzo 2023; il secondo, The Last Call, a novembre 2023. Echolands di J.H. Williams III in volume a marzo 2023 (qui i dettagli)

Fumetti francesi e altri libri per Panini Comics

I fumetti francesi annunciati durante il Lucca Comics and Games sono, sempre per il prossimo anno:

Il bestiario e il crepuscolo, di Daria Schmitt a febbraio 2023

di Daria Schmitt a febbraio 2023 L’empire du milieu , l’albo illustrato del nuovo film di Asterix e Oblelix, a febbraio 2023

, l’albo illustrato del nuovo film di Asterix e Oblelix, a febbraio 2023 Asterix Omnibus, nuova raccolta in volumi delle storie di Goscinny e Uderzo. Il primo volume previsto per marzo 2023 contiene gli albi dall’1 al 6.

Mentre il libro per Panini Comics, di cui si sanno ancora pochissime notizie a riguardo, compresa la data di uscita, è The Art of Hogwarts Legacy