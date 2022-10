Lucca Comics and Games è da sempre uno degli appuntamenti più attesi da parte di tutti gli appassioni per via delle numerose iniziative presenti durante i giorni di fiera. Divertimento, cultura e condivisione sono però solo alcuni degli aspetti che caratterizzano la cinque giorni lucchese. Infatti, Lucca Comics and Games è anche l’occasione per tutti i fan di fare incetta di pezzi unici da aggiungere alle proprie collezioni. Le aziende presenti sono molteplici, e tante di queste offrono infatti l’opportunità di acquistare alcuni prodotti in edizione limitata non presenti nei canali di vendita al di fuori della fiera. Tra queste, anche quest’anno troviamo Funko, che è pronta a invadere Lucca con le sue esclusive Lucca Comics and Games 2022. Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta!

Funko a Lucca Comics and Games

In occasione di Lucca Comics and Games 2022 Funko, in collaborazione con il distributore italiano Manicomix, sarà presente con una grande area ricca di proposte collezionabili che spazieranno da franchise del calibro di Stranger Things a My Hero Academia. L’appuntamento da segnare sulla mappa è presso lo stand Funko in Piazza Santa Maria!

Esclusive che passione

Quest’anno Funko ha deciso di portare a Lucca ben cinque distinte esclusive facente parte di tre franchise: My Hero Academia, Marvel e Stranger Things.

Il primo vede protagonista ben due Funko Pop raffiguranti tre iconici personaggi del noto manga e anime: Shoto Todoroki, Endeavor, e Izuku Midoriya. Da segnalare come quest’ultima proposta abbia tra le sue caratteristiche l’essere fosforescente, rendendo probabilmente la figure estremamente ambita tra i collezionisti.

Per gli appassionati dell’universo Marvel ci sarà invece il Funko Pop di Mister Knight, direttamente ispirato alla recente serie TV Moon Knight disponibile per la visione sulla piattaforma streaming Disney Plus. Sempre da casa Marvel, Funko porterà poi in fiera una vera e propria chicca, la riproduzione in formato Pop! della cover dedicata alla serie fumettistica del 2015 di Groot, precisamente della copertina del quinto volume uscito. La figure è realizzata in vinile ed è alta circa 10 cm.

Foto: ©Funko

Infine, per i numerosi fan della serie TV evento Netflix Stranger Things, Funko porterà a Lucca una figure con tanto di diorama dedicata al personaggio di Undici. Questo prodotto, per linea Deluxe, vede riprodotta una delle scene più note della serie TV, con il personaggio Undi alle prese con il temibile Vecna. Dalle immagini possiamo apprezzare numerosi dettagli come ad esempio le strisce colorate alle pareti che caratterizzano il corridio, la telecamera di sorveglianza posta nell’angolo in alto a sinistra e gli schizzi di sangue, che imbrattano sia Undi stessa che l’ambiente circostante. La figure è, come le altre proposte Funko, realizzata in vinile. Le sue dimensioni sono però leggermente più grandi del solito, questa figuare è infatti alta circa 15 cm. Insomma, per gli appassionati del franchise è senz’altro un pezzo incredibile e di grande effetto scenico.

Vi ricordiamo che queste speciali proposte saranno disponibili per l’acquisto soltanto durante i giorni di fiera lucchese e che il loro valore collezionistico sarà senz’altro destinato ad aumentare per vide della loro esclusività. E voi, sarete a Lucca Comics and Games? Quali tra queste proposte Funko ha attirato maggiormente la vostra attenzione?