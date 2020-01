Funko annuncia 16 nuovi Pop! di The Mandalorian

Nuova ondata di Funko Pop! dedicati a The Mandalorian. Nei prossimi mesi la serie di vinyl figure più prolifica di sempre aggiungerà nuovi soggetti alla popolare serie tv di Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars.

Parlando di merchandising The Mandalorian è stata una serie con un debutto “in sordina” accompagnato da pochissimi gadget, per evitare clamorosi spoiler e tenere alto l’hype e l’attenzione di quella che possiamo definire la serie rivelazione del 2019.

Ora, a serie conclusa, Disney può finalmente giocare a carte scoperte e iniziare a invadere i negozi con una moltitudine di oggetti ispirati a questa serie. A cogliere così la palla al balzo è Funko, produttrice degli onnipresenti Funko Pop!, che arricchirà la collezione dedicata a the Mandalorian con altri 16 personaggi. Con questa nuova ondata di personaggi Funko dedicherà spazio anche a personaggi secondari (come Q9-Zero o i Java) apparsi nei vari episodi della serie e nuove versioni, che andranno ad aggiungersi a quelle precedentemente realizzate, del Mandalorian, Greef Karga e IG-11.

In perfetto stile Funko anche in questo caso la lineup completa di questa nuova ondata di personaggi sarà composta da edizioni normali ed edizioni esclusive che saranno distribuite presso alcune catene commerciali statunitensi. I box speciali potranno essere acquistati presso Barnes and Noble, GameStop, Target, Walgreens e Amazon.

La nuova ondata di Funko Pop! the Mandalorian sarà composta da 10 personaggi in edizione normale, tra questi troveremo Greef Karga, Heavy Infantry Mandalorian, Q9-Zero, Incinerator Stormtrooper, Offworld Jawa, Covert Mandalorian, The Mandalorian, The Armorer, The Client e Deluxe the Mandalorian on Blurrg.

Le edizioni esclusive invece includeranno un pack doppio Mandalorian e IG-11 (Barnes and Noble exclusive), Death Watch Mandalorian (GameStop exclusive), Mandalorian with flame (Target exclusive), Trandoshan Thug (Walgreens exclusive) e Mandalorian wearing Beskar (Amazon exclusive).

Assenti illustri da questa wave di Pop! “Baby Yoda” (Ovvero The Child) e Moff Gideon. Per il primo, Funko ne aveva annunciato la realizzazione di ben due figure – una normale ed una in formato Super Size da 10 pollici – all’inizio di dicembre (uscita prevista a maggio 2020), mentre i fan del personaggio interpretato da Giancarlo Esposito dovranno attendere eventuali future release.