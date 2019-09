Funko e Warner Bros annunciano un film basato sui famosi Funko POP!

Funko e Warner Bros annunciano un film basato sui famosi bobblehead Funko POP! Dopo elgo e Playmobil anche i "pupazzetti in vinile" arrivano sul grande schermo

Funko, l’azienda americana nota per i suoi Funko POP! i pupazzetti che ritraggono tutte le figure iconiche della cultura pop, punta ad Hollywood con un film ispirato ai suoi prodotti!

Nati nel 1998 da un’idea geniale di Mike Becker, che voleva una riproduzione personale dell’icona pubblicitaria del ristorante Big Boy, i personaggi bobblehead per cui l’azienda è famosa si sono presto imposti nell’immaginario comune, fino a diventare dei veri e propri oggetti da collezione per milioni di appassionati in tutto il mondo: oggi si sono pezzi ricercatissimi, valutati persino centinaia di euro!

Questo nuovo film d’animazione verrà prodotto da Warner Bros in collaborazione Warner Animation Group, la succursale del gruppo americano che dal 2013 si occupa di questo genere di prodotti,e che nel tempo è riuscita a immettere sul mercato veri e propri fenomeni basati su alcuni dei franchise più famosi del mondo (come i quattro film marchiati Lego).

Stando a Deadline, il sito specializzato in notizie cinematografiche, a gestire questo progetto per conto dello studio sarà niente meno che Allison Abbate, Vice Presidente esecutivo di Warner Animation Group.

A tal proposito Abbate ha detto che negli studio sono tutti molto eccitati di portare nuovi personaggi sul grande schermo perché, così ha detto la dirigente, “Il loro recente ingresso nella cultura pop rende queste figure incredibilmente attraenti per i fan di tutte le età”

A proposito del film, Brian Mariotti, CEO di Funko, si è così espresso:

Siamo elettrizzati da questa opportunità e ci impegneremo a realizzare uno straordinario film sui Funko, che si distingua per i suoi meriti. Qui non si tratta di vendere giocattoli o creare un marchio. Il gruppo alla Warner Animation Group che ci sta lavorando sopra ha un’idea precisa di come dovrà essere questo primo film e noi siamo estremamente eccitati di partecipare a questo viaggio insieme a loro.

Oltre a questo progetto la Warner Animation Group ha già annunciato un film su Scooby-Doo, originariamente previsto per il 21 Settembre. Per il futuro l’azienda ha annunciato l’avvio della produzione di un’opera su Tom & Jerry e del secondo capitolo di Space Jam , che vedrà sullo schermo LeBron James, entrambi attesi nelle sale per il 2021.