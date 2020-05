Funko Marvel Battleworld: in arrivo un nuovo micro-gioco da tavolo

La Funko, azienda creatrice dei Funko POP! , ha deciso di lanciare un nuovo gioco da tavolo e da collezione dedicato soprattutto ai più piccoli: Marvel Battleworld: Mystery of the Thanostones.

Il nuovo gioco, ambientato nell’universo Marvel, combina micro personaggi da collezione e carte, permettendo anche ai più piccoli di combattere contro Thanos, in partite emozionanti e senza esclusione di colpi, attraverso le cosiddette “Battle Ball”. Ognuna di queste conterrà due personaggi Marvel a sorpresa, delle “Hero Cards”, alcune “Battle Cards” e una coppia di dadi, il tutto a un prezzo accessibile. I giocatori potranno collezionare micro-eroi Marvel che vanno da icone come Iron Man, Capitan Marvel e Groot, oltre a personaggi come Valchiria, Gamora e Throg.

“Siamo entusiasti del fatto che la Marvel abbia scelto di espandere la collaborazione con Funko, per coinvolgere i suoi fan più giovani con una nuova categoria di prodotti”, ha dichiarato Brian Mariotti, Amministratore delegato di Funko. “L’azienda entra per la prima volta nel mondo dei giocattoli con un’offerta di prodotti di enorme valore. Oltre a due micro-personaggi collezionabili all’interno delle “Battle Ball”, i bambini potranno combattere in modo indipendente o fare squadra con gli amici per sconfiggere Thanos durante il gioco. Questo tipo di assortimento di prodotti è sia ciò che i bambini desiderano sia ciò che i rivenditori desiderano offrire ai genitori ”.

Inoltre, verranno prodotti alcuni corti animati inerenti a Marvel Battleworld, che verranno resi disponibili su più piattaforme, tra cui il canale Disney XD, Youtube e tanti altri. Creata dai Funko Animation Studios, in collaborazione con Marvel, questa serie introdurrà i bambini a un nuovo piano del cattivo Thanos per intrappolare gli eroi della Marvel all’interno di Battleworld.

L’intera linea dei Marvel Battleworld sarà resa disponibile nei negozi a partire da Giugno.