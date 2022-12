Avatar 2, il sequel del film dei record diretto da James Cameron, ha finalmente fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche e per l’occasione Funko ha annunciato una serie di Pop dedicati al lungometraggio. Siete pronti a collezionarli tutti? Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Avatar 2: i nuovissimi Funko POP del film di James Cameron

Avatar: La Via dell’Acqua ha finalmente fatto il suo grande e tanto atteso debutto al cinema a ha portato, a distanza di molti anni dalla sua prima apparizione, tutti gli appassionati a immergersi (letteralmente) all’interno di un magico mondo mondo fatto di creature fantastiche e pericolosi imprevisti ricchi d’azione. Se ancora non siete andati nella grande sala per godervi lo spettacolo frutto del genio di James Cameron, e volte saperne di più su questo nuovo capitolo della saga, vci invitiamo a leggere la nostra recensione pubblicata in occasione dell’uscita al cinema.

(L-R): Jake Sully and Neytiri in 20th Century Studios' AVATAR: THE WAY OF WATER. Photo courtesy of 20th Century Studios. .. 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Per quanto riguarda il team di sviluppo dell’opera, Avatar 2 è prodotto da James Cameron e Jon Landau su una sceneggiatura scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver. Il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno mentre David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi. Nel cast del film troviamo nomi del calibro di Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet.

Jake Sully

Funko POP Avatar

La prima proposta che vogliamo presentarvi è quella dedicata a un grande protagonista del film: Jake Sully. Il personaggio è raffigurato da Funko nella sua versione Avatar vista per la prima volta nel lungometraggio che fece il suo debutto nel 2009. Il Funko Pop in questione è realizzato in vinili, è alto circa 10 cm ed è già disponibile sul mercato al prezzo consigliato di 15,00 euro.

» Potete acquistare il Funko POP di Jake Sully su Amazon

Neytiri

Funko POP Avatar

Il secondo Funko Pop presente in questa selezione è dedicato al personaggio di Neytiri, la coraggiosa principessa del Clan Omaticaya dei Na’Vi, gli abitanti di Pandora. Neytir farà scoprire un nuovo mondo al Marine Jake Sully, insegnandogli le abitudini del suo popolo. Il Funko Pop in questione è alto circa 8 cm, poco più piccolo rispetto a quello dedicato a Jake Sully, è realizzato anch’esso in materiale vinilico ed già disponibile sul mercato al prezzo consigliato di 15,00 euro.

» Potete acquistare il Funko POP di Neytiri su Amazon

Neytiri in battaglia

Funko POP Avatar

La terza proposta che vogliamo portare alla vostra attenzione è sempre dedicata al personaggio di Neytiri, questa volta proposta però con un design che la vede impegnata in battagli, pronta a combattere per la salvaguardia della sua terra. La figura in vinile è alta circa 10.6 cm ed già disponibile sul mercato al prezzo consigliato di 15,00 euro.

» Potete acquistare il Funko POP di Neytiri in battaglia su Amazon

Il Funko Pop Miles Quaritch

Funko POP Avatar

La quarta proposta da collezione oggetto di questo articolo è quella dedicata al personaggi o di Miles Quaritch. Il Colonnello Miles Quaritch è su Pandora come capo della sicurezza. Il suo enorme disprezzo per gli abitanti del pianeta lo porterà ad un attacco all’Albero Casa, il luogo sacro dei Na’Vi. La figura in vinile del Colonnello Miles Quaritch è alta circa 9.6 cm ed già disponibile sul mercato al prezzo consigliato di 15,00 euro.

» Potete acquistare il Funko POP di Miles Quaritch su Ebay

Jake Sully sul Toruk Makto

Funko POP Avatar

La quinta ed ultima proposta Funko di questa selezione è quella dedicata a Jake Sully sul Toruk Makto. Toruk è la creatura più leggendaria di Pandora. Per avere la fiducia dei Na’Vi, Jake Sully lo doma, diventando uno della tribù a tutti gli effetti. Per celebrare la maestosa creatura c’è il Funko Pop! Toruk Makto (Jake Sully)! La figura in vinile è alta circa 16.3 cm ed già disponibile sul mercato al prezzo consigliato di 35,00 euro.

» Potete acquistare il Funko POP di Jake Sully sul Toruk Makto su Amazon