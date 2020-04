Funko POP! consigli per gli acquisti

Abbiamo già parlato di come le Funko POP! possano acquisire valore tramite bollini, oppure se fanno parte di qualche edizione limitata particolare, anche con quotazioni che raggiungono perfino cifre a tre zeri. Non abbiamo ovviamente la “sfera di cristallo” e non siamo paragnosti , ma vogliamo consigliarvi, in base alla nostra esperienza, una serie di acquisti che potrebbero assumere un valore consistente nel tempo.

Pop! Vinyl Pop! Television Eleventh Doctor

Le Funko POP! dedicate a Doctor Who sono tutte abbastanza rare, in realtà e se ne trovano sempre meno a causa della non così ampia tiratura (nonostante la richiesta fosse davvero alta). Questa che vi consigliamo dell’Undicesimo (interpretato da Matt Smith) ha quotazioni altalenanti: se diamo retta a quelle “ufficiali”, il valore si aggira intorno ani 20$, tuttavia è davvero difficile trovarla a quel prezzo. Molte delle inserzioni che potete trovare in Internet partono almeno dai 50$ per salire anche fino a 130! Se la trovate, quindi, ad un prezzo ragionevole…Non lasciatevela scappare! Potrebbe salire di valore molto presto.

Pop! Vinyl Pop! Marvel Iron Man (Gauntlet) [Fall Convention]

Di Funko POP! di Iron Man ne esistono una mirade: quello classico, quello “Venomizzato”, di Age Of Ultron, eccetera eccetera. Uno dei più interessanti è però quello del New York Comic Con del 2019, che è arrivato da noi col bollino della “Fall Convention 2019“.Questo Tony Stark è preso direttamente dal finale di Avengers: Endgame, quando l’eroe indossa il Guanto dell’Infinito per sconfiggere Thanos. Il valore di mercato di questa Funko è di circa 25$, ma le quotazioni sono decisamente in salita, con gente che riesce a piazzarla dai 50$ in su, raggiungendo vette di addirittura 105$! Probabilmente ha avuto un restock di recente che ne ha fatto abbassare leggermente il valore, ma siamo sicuri che risalirà presto. Questo è il momento giusto per farlo vostro!

Pop! Vinyl Pop! Animation Wile E. Coyote & Road Runner

Queste due esclusive del Funko SHOP sono esauritissime un po’ dappertutto e venivano vendute assieme. Il loro valore è ancora abbastanza contenuto (si aggirano entrambe intorno ai 30$), tuttavia, essendo finite le scorte un po’ ovunque, siamo sicuri che il loro valore potrà solo che salire! Infatti, difficilmente li troverete a questo prezzo e ci sono inserzioni che vendono la coppia già a ben più di 150$! Il nostro consiglio è, se le trovate ad un prezzo che è una via di mezzo, di approfittarne subito, perchè il loro prezzo potrebbe arrivare a cifre ben superiori ai due zeri nel breve periodo.

Pop! Vinyl Pop! Rides Time Machine

Non raggiungerà la velocità di 88 miglia orarie, ma questa versione Funko POP! della Delorean di Ritorno al Futuro (con Marty McFly annesso) sta già toccando cifre decisamente interessanti. Il valore di mercato va dai 70$ agli 110$ e anche se è piuttosto variabile, ci sono inserzioni che la vendono anche a 200$, fino ad arrivare alla cifra monstre di 635$! Il nostro consiglio è di non acquistarla a non più di 100$, se proprio la volete, essendo però consci del valore che potrebbe assumere (e di quello che già ha)!