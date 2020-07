Funko POP!: dove acquistare le esclusive SDCC 2020

Come ogni anno e nonostante l’emergenza sanitaria in corso, la Funko ha recentemente rivelato tutta la serie di Funko POP! esclusive del San Diego Comic-Con del 2020, con i relativi distributori anche per quanto riguarda il mercato Europeo.

Abbiamo già mostrato tutte le varie esclusive del San Diego Comic-Con di quest anno, ma Funko ha deciso di superarsi, annunciando direttamente come verranno distribuite le varie Vinyl POP! nei vari paesi europei, tra cui l’Italia.

https://www.instagram.com/p/CCIZMlCJBZi/

Come potete vedere dal post ufficiale sull’account Instagram di Funko EUROPE, anche per il nostro Paese avremo un’ottima distribuzione di quasi tutti le nuove POP esclusive. In particolare avremo:

Il dual Pack di Sonic, Hello Kitty e Fortnite per Gamestop ;

; Una versione esclusiva dell’alieno di Toy Story di Pixar per Pop in a Box ;

; Un nuovo Stan Lee per Bigmanoo ;

; Izma in versione gatto per i Disney Store ;

; Due Funko SODA! e Wallace di Scott Pilgrim per EMP ;

; Un nuovo Harry Potter, La Cosa e Bakugo per Games Academy.

Tuttavia, come scritto anche nel post, non è ancora detto che questa lista sia definitiva, poichè potrebbero esserci ulteriori cambiamenti in corso d’opera (magari con l’aggiunta o la rimozione di alcuni modelli); vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Funko, inoltre, ricorda che molti altri venditori verranno annunciati durante la Funko Virtual Con 3.0 SDCC, una sorta di “conferenza virtuale” che si svolgerà a cavallo dell’edizione digitale del San Diego Comic-Con 2020, dal 22 Luglio in avanti.