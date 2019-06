Funko Pop!: in arrivo lo Space Marine da dipingere

In arrivo il Pop! esclusivo di uno Space Marine che potrà essere personalizzato e dipinto con i colori del vostro capitolo preferito.

Le vinyl figure Funko Pop! oltre ad aver invaso l’immaginario collettivo sono spesso oggetto di personalizzazioni “one of a kind” (OOAK, ovvero pezzi unici nel gergo degli appassionati di modellismo). Quale occasione migliore se non quella di realizzare un Pop! speciale legato all’universo di Warhammer 40.000?

Del resto una parte importante nei wargame di Games Workshop è tributata alla parte artistica, dove si può arrivare a investire ore e ore di dedizione verso le proprie miniature, dipingendole, scolpendole e modificandole, al fine di ottenere un forte impatto estetico per il proprio esercito.

Ed è a questo aspetto fondamentale del mondo di Warhammer che Funko renderà omaggio, realizzando un Pop! esclusivo di uno Space Marine da dipingere, ovvero il DIY Primaris Intercessor Pop!

DIY è un acronimo ormai conosciuto in tutto internet e sta per Do It Yourself, traducibile come “Fallo da Te” e in questo caso specifico sta ad indicare che la vinyl figure potrà essere personalizzata secondo il proprio gusto (o a seconda di quale capitolo di Adeptus Astartes è nel vostro cuore) e esposta con orgoglio a fianco delle vostre miniature.

Se siete pittori esperti saprete certo come operare sul DIY Primaris Intercessor Pop!, in caso contrario potrete seguire il tutorial riportato di seguito.

DIY Intercessor Pop! Vinyl! sarà un’esclusiva Games Workshop e potrà essere acquistata nei negozi Warhammer stores a partire dal 29 giugno 2019.