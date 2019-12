Funko POP: le migliori dedicate agli anime!

Per alcuni si tratta di semplici giocattoli, invece per altri una vera droga. Stiamo parlando dei Funko POP, che non sono altro delle versioni stilizzate dei migliori personaggi appartenenti a tantissimi brand dei videogiochi, delle serie televisive oppure dello spettacolo.

La società che li produce si chiama Funko e nel corso degli anni ha riscosso un grandissimo successo, acquisendo i diritti di tantissime produzioni. Per questo motivo, abbiamo selezionato i migliori Funko POP dedicati ai manga e agli anime, che vi elenchiamo di seguito.

Indice dei Funko POP

Dragon Ball

Siete dei grandissimi appassionati di Dragon Ball? Se lo siete, non potete farvi sfuggire i migliori action figure dedicati ai personaggi creati da quel geniaccio di Akira Toriyama.

One Piece

Insieme a Dragon Ball e Naruto – che vi parleremo subito dopo -, One Piece è un manga (o un anime) che ha riscosso un successo sconfinato, tanto da ispirare tantissimi prodotti di merchandising, tra cui i bellissimo Funko POP, che vi elenchiamo di seguito.

Naruto

Quanti di voi hanno provato a comporre con le proprie mani una delle famosissimo tecniche di Naruto? Da piccoli sicuramente, ma in età adulta l’unica certezza è quella di collezionare quanti più action figure di questo grandissimo manga. Per tanto, abbiamo selezionato tre modelli che non devono sfuggirvi assolutamente.

One Punch Man

Un eroe con un pugno così potente da battere qualsiasi avversario in un colpo solo. Ecco come riassumere efficacemente Saitama, il protagonista di One Punch Man, un manga/anime che sta facendo faville nelle classifiche mondiali.

My Hero Academia

In quanti sono rimasti sbalorditi dalla bellezza di My Hero Academia? Probabilmente in molti, ma non abbiamo particolari dubbi su questo. Questo anime/manga, nel corso degli ultimi anni, ha raccolto consensi da tutte le parti, tanto da diventare famosissimo in pochissimo tempo. Naturalmente, di seguito potete trovare la nostra piccola selezione dei migliori Funko POP dedicati alla creatura di Kōhei Horikoshi.