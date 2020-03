Funko POP!: su EMP compri 3 e paghi 2!

Come saprete, già da qualche tempo ci occupiamo di prodotti collezionabili, segnalandovi prontamente quelle che sono le migliori offerte relative i mattoncini Lego, gli omini Playmobil e, ovviamente, anche gli amatissimi POP! dell’americana Funko, la cui varietà di esemplari non ha eguali sul mercato dei collezionabili, specie se si considerano le bramatissime edizioni speciali, prodotte dalla casa madre in concomitanza di tanti degli eventi che, ogni anno, radunano in ogni luogo i fan della cultura nerd. Ebbene, se di norma vi segnaliamo con buon frequenza quelli che sono i migliori sconti relativi ai Funko Pop! sullo store di EMP, rivenditore tedesco da anni largamente distintosi nella vendita di merchandising di vario genere, oggi torniamo a parlare di EMP e Funko grazie ad una promozione che, ne siamo certi, non vi lascerà indifferenti!

EMP ha infatti dato il via ad una promozione 3×2 che vi permetterà di acquistare 3 Funko Pop! da una vastissima selezione, pagandone però solo 2! Il terzo, in sostanza, è un vero e proprio regalo ed il bello è che la selezione non si limita semplicemente a prodotti in formato standard, ma comprende anche special edition, edizioni “Ride” (ossia i Pop comprendenti un veicolo), nonché le edizioni deluxe! Dunque, senza indugiare oltre, vi rimandiamo al link diretto con l’intera lista di prodotti disponibili, invitandovi ad accaparrarvi quanto prima i Funko Pop! che preferite. L’offerta, infatti, è fino ad esaurimento scorte e, vista la presenza di molti prodotti in edizione speciale, è possibile che i pezzi più rari e ricercati vadano subito esauriti!

» Clicca qui per accedere all’intera offerta 3×2 di EMP «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!