Funko POP! : svelate tutte le esclusive San Diego Comic-Con 2020

Nonostante l’edizione 2020 del San Diego Comic-Con sia stata annunciata come interamente digitale, non sono mancati gli annunci relativi alle Funko POP! San Diego Comic-Con esclusive, in vendita in pezzi limitati e create appositamente per la convention americana.

Sono ben 44 le esclusive Funko POP! San Diego Comic-Con (munite di relativo bollino) annunciate dall’azienda per questa edizione totalmente in digitale dell’evento. Ve ne sono per tutti i gusti: dalle più “classiche” inerenti ad anime come Dragon Ball o My Hero Academia, a quelle un po’ più ricercate, anche se non sono delle POP! Vinyl, della linea Soda, fino a quelle dedicate agli eroi Marvel e DC.

Non si sa ancora con certezza se saranno messe tutte sullo shop americano o alcune saranno esclusive di qualche catena, ma da Funko fanno sapere che avremo presto ulteriori informazioni. Tuttavia, per riuscire ad averle anche da noi in Italia, bisognerà sicuramente aspettare che vengano importate con il classico bollino della Summer Convention 2020 o quello Exclusive.

Le Funko POP! esclusive delle varie fiere in giro per il mondo sono spesso oggetto di grande attenzione verso i collezionisti, dal momento che sono quasi sempre varianti particolari e vengono prodotte in pochissimi pezzi. Molte di queste, non vengono nemmeno esportate nel mercato europeo e diventano, quindi, davvero oggetti dal valore inestimabile e con prezzi decisamente folli, come nel caso del Ned Stark senza testa.