FunkoPop: nuove uscite a tema DragonBall e My Hero Academia

Ecco due nuovi simpatici FunkoPop a tema Dragon Ball, che raffigurano le due fusioni fallimentari di Gotenks.

Ci sono delle novità per quanto riguarda il mondo dei Funko Pop. Sono in arrivo due nuovi Pop, un po’ strani ma imperdibili per tutti gli appassionati di Dragon Ball, che raffigurano le due fusioni fallimentari di Gotenks. Abbiamo un Gotenks grasso e uno magro, già visti nella serie di Dragon Ball Z.

I due nuovi Funko Pop sono stati rilasciati il 24 luglio e sono disponibili sul sito BoxLunch. Il costo è di circa 25 dollari e questi pezzi stanno andando letteralmente a ruba, quindi vi consigliamo di affrettarvi nell’acquisto. Oltre a queste uscite a tema Dragon Ball ce ne sono molte altre legate all’universo dell’anime My Hero Academia. Sono stati annunciati ben 13 pop che includono Deku con l’elmetto, Kirishima, Yaoyorozu, Tokoyami, All for One, il Maestro All Might e Golden Age All Might. Attualmente, è disponibile il preoder di tutti questi Funko Pop dedicati a My Hero Academia e la spedizione sarà effettuata a Settembre. Nelle prossime settimane saranno disponibili i modelli di Mirio Togata presso Chalice Collectibles, Himiko Toga su AAA Anime, Tomura Shigaraki su Galactic Toys, All Might (versione metallizzata) su Barnes & Noble e All Might (versione cromata) su Funimation.

Queste nuove uscite faranno gola sia ai collezionisti di Funko Pop sia ai fan duri e puri di Dragon Ball e My Hero Academia. Si prospetta una stagione rosea per quanto riguarda il mondo del Funko Pop, sia nell’ambito degli anime sia per quanto riguarda film e videogiochi. Vi terremo aggiornati su tutte le novità riguardo le prossime uscite della Funko.