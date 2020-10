funzione share in arrivo sulla piattaforma Disney+

Il passaparola gioca già un ruolo importante nel mondo del servizio di streaming, ma Disney+ sta rendendo ancora più facile per gli utenti raccontare ai propri amici e follower gli spettacoli televisivi e i film a cui si stanno appassionando. Mercoledì, il servizio di streaming ha implementato una nuovissima funzione share, che fa esattamente quello che ci si aspetterebbe. Gli utenti possono ora condividere istantaneamente i titoli direttamente su Facebook, Instagram e altri social media, direttamente da Disney+.

Per trovare la nuova funzione share, dobbiamo andare alla pagina dettagli di qualsiasi film o serie TV stiamo guardando su Disney+. Una volta premuto il pulsante e scelta la piattaforma di social media che preferiamo, potremo vedere, ed eventualmente modificare con qualcosa di più personalizzato, un messaggio pre-impostato al quale si unirà il link che rimanderà al contenuto Disney+ da noi scelto. I nostri contatti Social potranno, quindi, fare clic sul link condiviso per andare direttamente al titolo Disney, e, se già abbonati, iniziare a guardarlo.

Il nuovo aggiornamento, contentente la funzione share, è stato implementato solo due giorni prima del debutto della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, uno dei programmi televisivi più popolari negli Stati Uniti. Nonostante la première sia avvenuta solamente nel mese di Novembre, secondo i dati Google, The Mandalorian è stata la serie TV di tendenza in tutto il 2019. Walt Disney ha lanciato, inoltre, Disney+ lo scorso Novembre, compirà, quindi, presto il suo primo anno di vita. Nel mese di Agosto, il CEO Bob Chapek , ha annunciato che il servizio di streaming aveva raggiunto i 60,5 milioni di abbonati globali, rispetto ai 54,5 milioni raggiunti all’inizio di Maggio e i 57,5 milioni ottenuti alla fine di Giugno, raggiungedo, quindi, in un solo anno il range dei 60-90 milioni di iscritti che la compagnia aveva previsto di raggiungere entro il 2024.

La seconda stagione di The Mandalorian è avvolta nel mistero, in quanto sono stati rivelati al pubblico pochissimi dettagli sulla sua trama o sui suoi nuovi personaggi. Come per la prima stagione, ci saranno probabilmente molte sorprese ne i nuovi episodi. Infatti, la stessa star della serie, Pedro Pascal, è stato colto di sorpresa dagli eventi della seconda stagione.