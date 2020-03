Fury, il film con Kirk Douglas arriva in formato Home Video!

Dopo il suo debutto ufficiale nel lontano 1978, Fury, il lungometraggio diretto da Brian De Palma, è pronto a tornare in una nuova edizione firmata Koch Media Italia. L’editore, infatti, ha comunicato ufficialmente che la pellicola sarà disponibile dal prossimo 2 aprile in edizione limitata e in due formati, DVD e in quello Blu-Ray.

Per chi non lo sapesse, Fury è stato girato subito dopo il macabro Carrie – Lo Sguardo di Satana (anch’esso disponibile in limited edition della collana Midnight Classic di Koch Media), e vede come protagonista l’attore statunitense Kirk Douglas (lo stesso che ha recitato in Spartacus, 20.000 leghe sotto i mari e Orizzonti di Gloria).

La storia di questo lungometraggio racconta le vicende di un particolare ragazzo, dotato di poteri fuori dal comune, che viene rapito da un’organizzazione misteriosa per sfruttarlo come arma. Tuttavia, sulle loro tracce, una ragazza e suo padre decidono di mettersi in gioco per risolvere questo tragico mistero, e nulla riuscirà a fermarli.

Come se non bastasse, all’interno della confezione, gli appassionati troveranno un booklet di 12 pagine, che descrive la professionalità di Kirk Douglas sul set di Fury e, naturalmente, il rapporto tra quest’ultimo e il regista De Palma.

Il prezzo consigliato di Fury è di 19,99 euro per la sua versione Blu-Ray, e scende a 14,99 euro nella sua variante DVD. Koch Media Italia, infine, ha comunicato che la spedizione potrebbe subire qualche ritardo a causa della situazione di emergenza sanitaria globale.