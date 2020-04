Fuuma Kotaro (World Heroes Perfect) di Storm Collectibles

Storm Collectibles ha da poche ore annunciato la nuova action figure di Fuuma kotaro ispirata al videoggioco di World Heroes Perfect, la seconda di questa linea che ritorna con un’altro dei protagonisti principali di tutta la serie.

L’’uscita sul mercato è stata annunciata poche ore fa e il preordini di questa figure è già aperto sul sito ufficiale di Storm Collectibles. Come sempre per tutte le figure di questa linea anche questa sarà completamente snodabile e verrà realizzata solamente in plastica o PVC; all’interno saranno presenti numerosi accessori extra in modo da riprodurre tantissime pose e dar libero sfogo alla nostra creazione. Come di consueto troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Fuuma anche nelle pose normali o in quelle action più estreme .

Nella scatola oltre alla figure troveremo anche diversi extra, tra cui: tre volti intercambiabili, quattro paia di mani, due pugnali, due Cyclone Slash Effect, un Dragon Flame Effect (l’effeto del colpo del drago) e uno stand per poter posizionare la figure.

World Heroes è un videogame creato nel 1992 dalla società giapponese Alpha Denshi per il sistema Neo Geo e successivamente convertito anche per le console Super Nintendo e Sega Mega Drive. Fuuma Kotaro è diventato l’eterno rivale di Hanzou Hattori dopo averlo battuto a soli 19 anni ed è il quinto leader del clan Fuuma. Il protagonisa lavora per una sociatà Americana chiamata ADK World e si traveste da uomo d’affari dai capelli biondi per sbarcare il lunario. Fuuma ha una personalità molto disinvolta, ma nello stesso tempo si comporta come un ribelle.

L’uscita nei negozi della action figure di Fuuma Kotaro è prevista per il terzo trimestre del 2020 al prezzo di 85.00 dollari.