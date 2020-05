Gaara (Vibration Stars) di Banpresto: la recensione

Il protagonista di questa recensione è Gaara, uno dei personaggi principali della serie di Naruto. La statua è una riproduzione in plastica, appartenente alla linea dedicata ai personaggi di Naruto Shippuden di Banpresto chiamata “Vibration Stars” che fa parte di una doppia uscita composta dal Set A (Gaara) e dal Set B (Naruto Uzumaki).

Il personaggio

Gaara (soprannominato Gaara della Sabbia o Gaara del Deserto) è uno dei tantissimi personaggi e protagonisti presenti nell’opera di Naruto del maestro Masashi Kishimoto. Originario del Villaggio della Sabbia è un membro del Clan del Kazekage ed è una delle Forze portanti del demone Tasso a una coda. Nella seconda parte della storia Gaara è diventato il quinto Kazekage, e affronta Deidara, un membro dell’Organizzazione Alba, durante il quale viene sconfitto e ucciso a causa dell’estrazione del demone. Successivamente grazie al sacrificio della vecchia Chiyo e di Naruto che dona una parte del suo Chakra per la tecnica, Gaara viene resuscitato.

La confezione

La scatola che contiene la figure di Gaara è realizzata in cartoncino lucido. Nella parte frontale vediamo l’immagine a mezzo busto di Gaara in posizione di guardia stilizzata con uno stile bidimensionale ed unita ai vari loghi di Banpresto, Bandai Spirits e il logo della linea Vibrations Stars. Quest’ultimo logo viene replicato in maniera analoga nella parte posteriore ed in uno dei lati, mentre nell’altro lato vediamo il set completo composto da Gaara (parte sopra denominato A) e Naruto (parte sotto denominato B).

Gaara

La statua di Gaara, è realizzata in plastica ed è composta solamente da tre pezzi da assemblare: torso, gambe e la giara di sabbia. Nella confezione è presente una basetta alla quale grazie a speciali ancoraggi e ad un perno sarà possibile fissarla ed esporla in tutta sicurezza.

Gaara è rappresentato in una posa di guardia mentre richiama in attacco la sabbia racchiusa nella giara; il volto è molto dettagliato e troviamo ben riprodotto anche l’ideogramma rosso impresso sopra l’occhio sinistro. I colori sono molto fedeli a quelli presenti nell’anime e sebbene non presentino particolari sfumature sono realizzati ottimamente e senza sbavature. A livello di sculpt la figure si presenta come un prodotto di ottima qualità, dove possiamo notare dei dettagli davvero curati nei minimi particolari: dalle piega dei vestiti alle crepe della giara. Uno degli elementi che abbiamo particolarmente apprezzato è l’effetto visivo che caratterizza i pantaloni che sono stati scolpiti in modo da restituire visivamente la sensazione di trovarsi di fronte ad un elemento in vera pelle. Anche la giacca è stata scolpita in modo ottimale ricreando un effetto di movimento molto armonico e funzionale. La realizzazione tecnica della sabbia infine risulta ben costruita sia per quanto riguarda la dinamicità riprodotta sia per la resa realistica di colore e scultura.

Conclusioni

La statica di Gaara si attesta come un prodotto di ottima qualità, sicuramente lo consigliamo a chi ama il personaggio ma anche a chi colleziona i personaggi della serie di Naruto. Caratterizzata da un ottimo prezzo, buonissimi materiali e da dimensioni contenute. Probabilmente con qualche accessorio di ricambio la statua avrebbe avuto più appeal (ad esempio una testa alternativa e un effetto sabbia della mano del tasso), rendendo il prodotto perfetto.