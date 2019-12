Marvel: tutti i gadget da regalare ad un appassionato del mondo dei super eroi

Il Natale si sta avvicinando sempre di più e per l’occasione abbiamo deciso di consigliarvi alcuni variegati articoli che potrebbero fare al caso vostro pescando gra i gadget Marvel che abbiamo ordinato in redazione:

Captain America Cuscino Scudo

Un bellissimo cuscino da mettere sul vostro divano o sul vostro letto se siete fan e amanti di Captain America.

Marvel Legends – Guanto dell’Infinito di Thanos (elettronico)

Volete anche voi cancellare metà dell’universo come Thanos? Con il Guanto dell’Infinito della Marvel Legends anche voi sarete in grado di farlo.

Marvel Comics Tazza termosensibile Marvel Avangers

Cosa c’è di meglio che guardarsi una maratona di film Marvel con una Tazza che al calore cambia disegno

Vestaglia da Notte Thanos Accappatoio da Uomo

L’accappatoio definitivo per tutti i fan di Thanos. Forse non riuscirete a decimare metà universo con lo schiocco di dita, ma potreste sentirvi come il Titano Pazzo una volta che l’avrete indossata.

Cappellino Marvel Comics

Un bellissimo cappellino con il logo Marvel da indossare in ogni occasione che si rispetti, dal cinema alle fiere dei fumetti.

Marvel Legends – Maschera di Black Panther (elettronico)

Una replica della maschera di Black Panther ispirata al film a lui dedicato, per la linea Legends Series dotata di luci e suoni.

Lampade Avengers da parete a Led

Quattro bellissime lampade a led da parete, ognuna dedicata al vostro Avengers preferito.

Avengers collezione 1-4 bluray

Il cofanetto che raccoglie i 4 film dei Vendicatori che ogni fan Marvel dovrebbe avere nella propria collezione personale.

Tappeto Marvel

Con questo tappeto all’ingresso di casa tutti sapranno che siete dei fan Marvel

Lego The SHIELD Helicarrier

Il bellissimo Helicarrier dello SHIELD realizzato con quasi 3000 mattoncini Lego è uno dei pezzi da collezione che bisogna avere nella propria bacheca.