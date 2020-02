Gadget e regali imperdibili per il vostro San Valentino Nerd

San Valentino è alle porte e non avete ancora pensato ai regali per la vostra dolce metà nerd? Eccovi una serie di gadget e accessori per il vostro San Valentino Nerd!

Tappetino per mouse PC

Un nerd lavora e/o gioca quasi sicuramente utilizzando un computer a postazione fissa; ricordiamogli la nostra dolce presenza nella sua vita con questo tappetino per mouse, così da essergli vicino in ogni suo momento nerd!

Borraccia nerd

Un bravo nerd è anche al passo con i tempi e ha a cuore l’ambiente: consigliamo una borraccia con stampe di cuori a pixel, per diventare ecosostenibili ma con classe e stile!

Tazze a tema nerd

Una colazione per dare la carica, un caffè nel pomeriggio o una tisana la sera: vi consigliamo una serie di tazze a temi diversi, ma tutti interessanti, per colpire la vostra dolce metà nerd con frasi tratte da film o semplicemente tenere dediche a tema.

Orologio da parete nerd

Come potete perdere questo pezzo di arredamento a tema nerd? Vi consigliamo un orologio da parete con cuore pixel, stampato in maniera molto simpatica e abbinabile con l’arredamento di qualsiasi zona della casa.

Quaderno nerd

Un nerd non vive senza i suoi appunti! Per questo vi consigliamo dei quaderni a tema nerd, con frasi romantiche stampate sulla copertina.

Coperta con stampa nerd

Per gli ultimi freddi invernali, vi consigliamo di scaldarvi con la vostra dolce metà nerd grazie a questa coperta con una stampa dedicata, a testimonianza della vostra relazione nerdissima!

Maglia I love nerds

Amate i nerd e volete dichiararlo a tutto il mondo? Quale migliore occasione per sfoggiare questa maglia proprio a San Valentino?