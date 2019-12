Gadget imperdibili a tema Rick & Morty

Sono arrivati come un uragano politicamente scorretto e hanno fatto breccia nel cuore di chiunque li abbia visti. Stiamo ovviamente parlando di Rick e Morty, la nuova creazione di Justin Roiland e Dan Harmon.

Se averli avuti vicino per 3 stagioni non vi è bastato ecco 10 oggetti che non possono mancare ad un vero appassionato della serie.

La Portal Gun di Rick

Prodotta da Funko, è forse il vero e proprio elemento centrale della serie, fonte (e più raramente soluzione) della gran parte dei problemi dei due protagonisti e di chi sta loro vicino.

Zerbino di casa

Prodotto utile e divertente: farà capire a chiunque venga a trovarvi quale sia la vostra grande passione. Eccovi tre dei modelli disponibili a partirte dal tema del multiuniverso per finire con l’accoppiata con un’altra grande icona della Cultura Pop: D&D

Giochi da tavolo

Vero, Rick non è famoso per le sue amicizie, ma alle volte anche a lui piace passare del tempo in compagnia di qualche fidato compagno. Magari solo per metterlo nei guai. Se anche voi volete condividere un po’ di tempo con i vostri amici ecco alcuni giochi ispirati a questa folle serie televisiva:

Lampade

Rick sicuramente non sarà un faro di saggezza, ma è sempre la sua intelligenza a portare alla luce la soluzione di tutti i problemi. Forse non vi aiuterà a diventare dei geni, ma sicuramente una lampada a tema renderà l’ambiente più divertente.

Funko

Elemento Pop ormai indispensabile per un amante di una serie ecco alcuni, selezionati, Funko dedicati alla creazione di Justin Roiland e Dan Harmon

Coperta e copripiumino

Perfetti per un binge-watching da vero appassionato: sdraiati sul divano, o direttamente nel letto, avvolti dal giusto tepore

Tazze

E ovviamente, a fare coppia con la coperta, non può mancare la tazza a tema. Forse non sarete amanti come Rick delle bevande ad alto tasso alcolico, ma potete sempre rilassarvi con un the a tema o bere le vostre bevande preferite anche fuori casa in compagnia dei due folli viaggiatori delle multidimensioni.

Portachiavi

Piccolo, ma distintivo, gadget che dirà subito a tutti, ovunque, quanto amiate questo pazzesco duo.

Fumetti e manuali

Dopo aver fatto irruzione sugli schermi di casa, Rick e Morty sono pronti a portare caos e divertimento anche nelle vostre librerie o sul tavolo da gioco in una divertente conversione per D&D

Action figure

Alcuni dei personaggi più iconici immortalati in alcune, irrinunciabili, action figure. Alcuni così pazzi e distintivi da entrare immediatamente nell’immaginario comune e strapparne con forza un proprio piccolo territorio nel cuore degli appassionati

Spille

Un oggetto discreto da portare sempre con sé alle convention o attaccato a zaini e borse tutti i giorni.

Porta carta-igienica

Un oggetto simpatico e divertente che non mancherà di rallegrare il vostro bagno. Perfetto se non sapete cosa regalare ad un fan della serie che ha già tutto!