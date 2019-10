Orientarsi nell'acquisto di un gadget a tema Star Wars può essere arduo. La scelta, infatti, è pressoché sconfinata ma tranquilli, ci pensiamo noi a consigliarvi 10 bellissimi gadget a tema!

Se c’è una regola nel mondo del merchandising, questa è sicuramente la seguente: metti il logo di Star Wars su di un oggetto e vedrai che prima o poi lo venderai. Se così non fosse non si spiegherebbe l’inarrivabile quantità di oggetti e chincaglierie varie messe in commercio nel corso degli anni a tema Guerre Stellari. Un universo di prodotti su licenza (e non) così immenso da lasciare spaesato qualunque fan, anche chi da anni si destreggia nel folle tentativo di collezionare tutto, ma proprio tutto quello che è stato prodotto apponendovi sopra il famoso logo della saga.

Da sempre a caccia di gadget assurdi ma bellissimi, con l’arrivo del nuovo trailer dedicato a “Rise of the Skywalker”, noi di Tom’s abbiamo deciso di aiutarvi nella selezione di qualche chicca non proprio nota, mettendo quindi da parte Lego (a cui presto dedicheremo un articolo apposito), statue, action figure e tutto quello che di Star Wars è abbastanza noto, eccezion fatta per le spade laser, al cui fascino proprio non riusciamo a resistere.

Che siate fan dalla metà degli anni ’70 o dei new comer che si sono avventurati nella “Galassia lontana lontana” solo con l’arrivo della trilogia sequel non è importante, questi sono 10 bellissimi gadget per un vero fan di Star Wars a cui non resisterebbe nessuno, neanche il più acceso sostenitore di quell’infame di Jar Jar Binks.

Gadget di Star Wars

La Spada Laser

Per fare le cose per bene si deve partire dalle basi, e se si parla di merchandising di Star Wars non si può che partire dalla spada laser, feticcio di adulti e bambini che da oltre 40 anni incanta i fan di tutto il mondo. Tutti, ma proprio tutti i fan vogliono o possiedono una spada laser, e per fortuna ne esistono di diverse tipologie. Si parte da quelle economiche in plastica, riproposte per altro, proprio negli ultimi anni, grazie alla linea “Bladebuilders” di Hasbro, che per circa 10 euro vi permetterà di acquistare una spada laser “generica”, da arricchire poi con una moltitudine di lame aggiuntive. Tuttavia, se siete alla ricerca del meglio del meglio, è alla linea “serie nera” (sempre di Hasbro) quella a cui dovete rivolgervi. Nota un tempo come “master replicas”, questi sono tutt’altro che giocattoli, ma fedeli riproduzioni delle spade viste nei vari film. Certo il prezzo è un po’ altino ma credeteci, fanno la loro porca figura su quei piccoli la stilosi piedistalli.

Il casco di Darth Vader

E visto che abbiamo parlato della linea serie nera, val sicuramente la pena citare anche un altro autentico pezzo d’arte, ovvero la fedele riproduzione del casco di Darth Vader, con tanto di modificatore vocale, suoni atti ad emulare il tipico respiro di Vader e ovviamente la piena indossabilità! Composto da tre parti diverse (collo, cranio e elmo), tenute saldamente tra di loro per mezzo di numerosi magneti, questo casco è una replica altamente rifinita dell’originale del film e pur essendo per lo più composto in plastica, restituisce più che degnamente l’aspetto delle parti metalliche di quello indossato da Darth Vader nella trilogia originale. Qualora poi lo possedeste già o foste alla ricerca di qualche variante sul tema “caschi indossabili di Guerre Stellari”, vi segnaliamo che sempre per la line serie nera di Hasbro, sono disponibili anche il casco da Strormtrooper, e quello da pilota dell’Alleanza Ribelle (come indossato da Luke Skywalker nella leggendaria battaglia di Yavin). Entrambi sono indossabili, e dispongono di modulatori vocali. Un tris a dir poco straordinario, ma sicuramente non alla portata di tutti.

L’accappatoio dei Maestri Jedi

Concludiamo la nostra sezione dedicata all’abbigliamento… più o meno, con un altro capo indossabile di sicuro impatto: l’accappatoio da Jedi! Ammettiamolo, tutti abbiamo simulato di indossare una cappa da Jedi intenti ad asciugarci dopo la doccia, ebbene da oggi potrete completare la vostra simulazione grazie a questo accappatoio che richiama in modo perfetto allo stile ed ai colori classici dei maestri Jedi. Un modo stiloso per sentirsi eroici nella vita di tutti i giorni. Occhio solo a non passare troppo tempo in bagno, potreste essere fraintesi…

Le Star Lamps

Da anni gli ingegneri, i designer e gli artisti di tutto il mondo si crucciano nel rispondere ad una domanda che attanaglia l’umanità sin dal 1977: come unire la passione per Guerre Stellari al feticismo per l’arredamento di interni? Un quesito insormontabile, che ha piegato le menti di buona parte del mondo fino al giorno in cui Disney non decise di rinchiudere i suoi più illustri designer in una stanza alla ricerca di una soluzione. Questi, nutriti a pane e Star Wars per mesi, usciti che furono dalla stanza ebbero due idee particolarmente “illuminanti”. Piazzare dei massicci e dettagliatissimi modelli di astronavi su di un supporto per lampade, ed utilizzare quegli stessi modellini come diffusori per la luce. Nacquero così le lampade Millennium Falcon e Tie Fighter, bellissime, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e straordinariamente in tono con qualunque ambiente, dal roccocò al modern industrial. Così dice il mite, o forse era tutta una scusa per convincervi a leggere questo paragrafo. Chissà.

Il tostapane imperiale

Direttamente dal negozio di souvenir della Morte Nera, arriva finalmente sul pianeta Terra questo straordinario tostapane dalle fattezze del casco di Darth Vader, e pertanto subitamente eletto “tostapane più bello di tutti i tempi”. Adatto a tostare pane, cialde, panini e toast, questo fantastico elettrodomestico dispone di termostato regolabile, nonché di accensione e spegnimento manuale e automatico. Dotato di vassoio raccogli briciole, ha un alloggiamento fresco al tatto, così da evitare che anche i più piccoli si scottino sfornando fragranti fette tostate. Potete dire quello che vi pare dell’Impero, ma di sicuro è gente che sa come si costruisce qualcosa che non sia una Morte Nera… qualcosa tipo un tostapane. Quello gli riesce benissimo.

I droidi Sphero

Da diverso tempo nota per i suoi droidi e droni controllabili via app, Sphero ha lanciato qualche anno fa una linea dedicata squisitamente a Star Wars, con tre droidi realizzati secondo le fattezze di altrettanti droidi della famosa saga cinematografica. Sono così nate le riproduzioni di BB-8, BB-9 e R2-D2. I primi due sono due droidi sferici mossi dal movimento di alcni rotori interni, che permettono alle sfere di muoversi a gran velocità e senza troppi problemi, il terzo è invece una fedele replica in miniatura del famoso droide, inseparabile compagno del droide protocollare C-3PO e amico di Luke e compagni. Controllabili tutti grazie ad una apposita app, dispongono di luci e suoni a tema, nonché di numerose attività integrate nell’app con cui potersi divertire e giocare in giro per casa o dove vi pare. Ogni droide arriva in confezione con una base di ricarica, e possono essere associati ad un particolare dispositivo a forma di bracciale (sempre a marca Sphero), che permette il controllo degli stessi tramite il movimento del polso. Bellissimi, e davvero irrinunciabili per ogni fan!

Le Barbie signature edition

Qualcuno potrebbe pensare che una Barbie non sia un oggetto degno di un fan di Guerre Stellari, ma dicendolo sbaglierebbe di grosso perché, proprio quest’anno, Mattel e Disney si sono associate per la creazione di una serie da tre Barbie in edizione “signature edition”, e squisitamente pensate per i collezionisti. Sfoggianti vestiti ispirati ai personaggi di Dath Vader, Leia e R2-D2, queste Barbie rendono omaggio al capitolo “Una Nuova Speranza” della trilogia originale, con abiti disegnati secondo i concept originali dei costumi di scena, ma interpretati secondo lo stile alla moda della popolare bambola Mattel. Si tratta di oggetti che non vanno assolutamente confusi con delle bambole comuni, e che a distanza di pochi mesi dal loro debutto hanno già guadagnato un discreto valore, che col tempo non può far altro che aumentare.

L’ombrello Spada Laser

Avete voglia di ricordare a tutti quanto siete fan di Guerre Stellari ma, al contempo, non volete rinunciare a palesare al mondo il vostro inarrivabile stile? Allora questo è l’oggetto che fa per voi! Stiamo parlando infatti di un ombrello la cui asta centrale è stata sostituita da una lampada in plastica rigida con illuminazione a led, atta a simulare una delle celeberrime spade laser presenti nella saga di George Lucas. Dotato della possibilità di cambiare il colore della “spada” tra sette diversi selezionabili (rosso, verde, blu, arancione, azzurro, viola scuro, rosa), l’ombrello-spada laser è perfetto per qualunque occasione, ed è dotato anche di una pratica torcia alla base del manico. Qualora la luce di un bastone a led lungo 80 centimetri non fosse sufficiente a rendervi visibili al buio… Alimentato da 3 batterie AAA (non incluse), è leggero e pratico ed è dotato di un fodero da spalla nel quale riporlo comodamente e senza bagnarsi.

La valigia di Darth Vader

Nata dalla partnership tra Disney e Samsonite, questa valigia con capienza da 62 litri di colore nero lucido è adornata da una stampa a rilievo rigido della maschera di Darth Vader. Il rivestimento è rigido e resistente, e può resistere anche agli sbalzi tipici delle operazioni di carico e scarico dei bagagli, così da garantirvi che non vada distrutta al vostro primo viaggio in aereo. Foderata con tessuto di alta qualità e con imbottitura extra, dispone di 4 rotelle per un trasporto comodo e di dettagli catarifrangenti. Certo, il prezzo non è proprio abbordabile in relazione al resto del mercato, ma la qualità offerta dai trolley Samsonite, credeteci, ha ben pochi eguali, specie per quanto riguarda la resistenza delle ruote.

Gli addobbi natalizi a tema Star Wars

Con il Natale praticamente alle porte, è possibile che molti di voi siano già alle prese con la ricerca degli addobbi perfetti. Per tutti voi che siete smarriti alla ricerca di qualcosa che non sia insopportabilmente mancante di fede, proponiamo questi bellissimi set di palline per l’albero di Natale: una scatola da 6 (ognuna è di circa 7 cm di diametro) raffiguranti alcuni dei principali personaggi della serie. I set pubblicati nel corso del tempo sono diversi, e non tutti sono reperibili, tuttavia su Amazon potrete facilmente entrare in possesso di quello dedicato a Una Nuova Speranza, quello de L’Impero Colpisce Ancora e quello dedicato all’Impero. Quest’ultimo, per altro, pur essendo quello meno variegato e interessante, è anche quello che contiene la pallina più bella di tutte: quella della Morte Nera!

Gli zerbini di Yoda e Darth Vader

Se ci pensate lo zerbino di casa è una di quelle cose che si acquistano un po’ a caso. Sta fuori dalla porta di casa, lo si calpesta impunemente e non ha poi un compito particolarmente edificante, se non quello di rimuovere il lerciume dalla suola delle nostre scarpe. Insomma è una di quelle cose che di solito si acquista per la sua funzionalità più che per l’estetica in sé, ma oggi vorremmo farvi cambiare idea. La nostra proposta? Una coppia di zerbini dedicata a Star Wars, uno con il volto di Yoda e uno con quello di Darth Vader, ognuno dei quali adornato anche da una frase a tema per ricordare ai vostri ospiti, ben prima che suonino alla vostra porta, che in casa c’è un fan duro e puro!

Gli stampi da cucina di Star Wars

Avete organizzato una festa a tema e volete dimostravi stilosi fino in fondo? Allora questo è il set da cucina che fa per voi! Si tratta, infatti, di un set di stampi da cucina composto da ben 7 elementi diversi, ognuno dei quali dedicato ad un personaggio della serie. Ce n’è per tutti i gusti, dall’iconico casco di Vader sino Han in carbonite! Ogni stampino è in silicone alimentare senza BPA, per cui sicuri e non tossici, ed adatti sia per il ghiaccio che per coccolata, gelatina o qualunque altra cosa vi venga in mente di metterci dentro. Gli stampi resistono infatti fino ad una temperatura di 230° e possono quindi essere messi in forno senza problemi.

