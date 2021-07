Gaiking il Robot Guerriero: arriva in Italia il manga

Gaiking il Robot Guerriero (Daikū Maryū Gaiking – Drago Demone Spaziale Gaiking), adattamento anime dell’omonimo manga di Yuji Hosui, arrivato in Italia nel lontano 1979, torna ancora una volta nel nostro paese, ma in versione manga!

Gaiking il Robot Guerriero: il manga

Il manga di Gaiking il Robot Guerriero sbarca in Italia grazie a Hikari Edizioni che ne ha dato l’annuncio sulla sua pagina Facebook ufficiale. Il manga di Yuji Hosui sarà pubblicato questo inverno:

Annuncio nuova licenza Hikari! Siamo felici di annunciare l’acquisizione di Gaiking, una serie in due volumi del mangaka Yuji Hosui, creata in Giappone nel 1976 per le edizioni Asahi Sonorama ed oggetto di una splendida serie animata: Gaiking. Il robot guerriero che tanti lettori ricordano con piacere. Un classico che vedrà la luce questo inverno.

Gaiking il Robot Guerriero: l’anime

Forse non tutti sanno che originariamente l’anime di Gaiking il Robot Guerriero, è nato da un’idea di Gō Nagai, ma che i dirigenti della Toei Animation lo esclusero sia dai credit che dai titolari del copyright generando così una disputa legale tra il sensei e la casa d’animazione che durò un decennio.

La conseguenza fu la rottura dei rapporti tra l’autore e la Toei Animation fino alla riappacificazione avvenuta negli anni novanta.

L’anime, composto da 44 episodi, debuttò in Giappone nel 1976 e in Italia nel 1979, nel pieno boom dell’animazione giapponese, su Telemilano, l’antenata di Canale 5. La serie fu poi pubblicata in edizione home video da Yamato Video nel 1999.

Questa la sinossi:

Zela, un pianeta verde e rigoglioso, reso prospero da una civiltà avanzata. Ma il suo sole, un tempo fonte di vita, si è trasformato in un portatore di morte: un buco nero che ingoia tutto, vita, luce, civiltà, speranza. Guidati da Darius, una ciclopica divinità artificiale da loro stessi creata, gli abitanti di Zela tentano ora di assicurarsi la sopravvivenza in un nuovo spazio vitale, il terzo pianeta di un sistema lontano 6.000 anni-luce. Ma su quel pianeta tecnologicamente arretrato incontrano ostacoli più duri del previsto: il dottor Daimonji, che a capo di un gruppo di ragazzi da lui stesso scelti, si oppone all’ invasione con il Drago Spaziale, una gigantesca fortezza semovente; e il Gaiking, un potente robot pilotato da Sanshiro Tsuwabuki. Quel pianeta, che i suoi abitanti chiamano Terra, sta per trasformarsi nel campo di una battaglia disperata.

