Sono ormai anni che i fan sognano un grande crossover tra Marvel e DC al cinema. Nonostante le due major abbiano strategie diverse e spesso ci sono state frecciatine da entrambe le parti, il clima appare molto più disteso rispetto al passato. Dopo che anche Dwayne “The Rock” Johnson si era detto favorevole a un crossover cinematografico, adesso arriva il turno di Gal Gadot, la Wonder Woman per eccellenza.

Gad Gadot aperta all’idea di un crossover tra Marvel e DC

Intervistata ai microfoni di Access Hollywood dopo il panel dei Walt Disney Studios tenutosi al D23, Gal Gadot ha così dichiarato: “Potremmo far apparire Wonder Woman in un film sugli Avengers e viceversa. Sono aperta alla possibilità, ho tanti amici alla Marvel e DC. Vedremo come si metteranno le cose”. L’attrice vestirà i panni della Regina Cattiva nel live action di Biancaneve, in arrivo nel 2024. Il ruolo della protagonista di una delle fiabe più celebri di sempre è invece andato alla giovanissima Rachel Zegler, star di West Side Story.

Anche Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, in una passata intervista con ComicBook.com aveva detto “mai dire mai” a un possibile crossover con la DC. Marvel e DC hanno avuto un crossover nel mondi dei fumetti, ma mai al cinema. Le produzioni più celebri delle due società sono i fumetti DC vs. Marvel e JLA/Avengers nel 1996 e nel 2003. Le due serie presentano momenti iconici crossover, come Darkseid che brandisce il Guanto dell’Infinito e Wonder Woman che solleva il martello di Thor. Oltre a questi fumetti, la Marvel e la DC pubblicarono anche un crossover di Superman e Spider-Man sotto il titolo di Superman vs. The Amazing Spider-Man nel marzo del 1976.

Tornando invece a Gal Gadot, l’attrice riprenderà le vesti di Wonder Woman in futuro e, secondo il giornalista Umberto Gonzalez, avrà un ruolo rilevante per quel che riguarda il futuro del DC Extended Universe: già confermato il terzo film del franchise, nuovamente diretto da Patty Jenkins.