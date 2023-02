Nel tardo pomeriggio di ieri, Peter Safran e James Gunn hanno introdotto una prima tranche degli attuali piani dei DC Studios, accennando anche al futuro di Ezra Miller, Gal Gadot, Jason Momoa, Ben Affleck e Henry Cavill. L’idea di base è quella di ripartire da zero, di ricominciare a costruire il cosiddetto DCU, senza più guardare agli errori commessi in passato. Una domanda, però, sorge spontanea, cosa ne sarà degli attori simbolo del DCEU?

Zack Snyder Justice League

Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller: qual è il loro futuro nel DCU?

Parlando del futuro DC di Ezra Miller, prima di Gadot e Momoa, in base a quanto recentemente riportato da Variety, sembra che Peter Safran e James Gunn siano intenzionati a non eliminarlo del tutto, in attesa della sua ripresa. Questo non è stato affatto un periodo semplice per l’attore, dopo le accuse di furto in tribunale, al momento lo ritroviamo in piena ripresa, lo confermano anche le parole di Safran stesso:

Ezra è impegnato nella sua guarigione e sosteniamo pienamente il percorso che sta affrontando in questo momento. Quando sarà finita, e si sentirà pronto a discutere della situazione lo faremo per capire qual è il miglior percorso da seguire. Nelle nostre conversazioni con lui negli ultimi due mesi sembra che stia facendo enormi progressi.

Per quanto concerne, invece, il futuro di Jason Momoa e del suo Acquaman (Se interessati a recuperarvi il suo film li trovate su Amazon), Peter Safran ne hanno recentemente parlato insieme a Deadline, affermando che nel futuro DC ci sarà sicuramente spazio per l’attore: “Jason ha sempre visto Aquaman come una trilogia”.

Pur aprendo nuove possibilità verso il futuro, però, Gunn ha immediatamente smentito la speculazione secondo cui l’attore potrebbe interpretare anche il ruolo di Lobo. Anche Momoa stesso ha recentemente chiarito la sua situazione, tramite DigitalSpy, a seguito di un incontro con i due attuali co-ceo dei DC Studios dicendo che:

Abbiamo un rapporto speciale… vorrei poter dire di più. Sarò sempre Aquaman e c’è molta evoluzione in questo senso. Quindi non andrò da nessuna parte, ed è molto eccitante.

Il futuro di Gal Gadot, invece, resta abbastanza incerto e sospeso. Durante l’incontro James Gunn ha confermato, tramite Comicbook, potrebbe ancora tornare come Wonder Woman. Quando gli hanno chiesto se fossero attualmente in trattativa con i precedenti attori ha risposto:

Con alcuni. Non lo sappiamo. Abbiamo parlato con Gal. È pronta a fare cose. Non siamo sicuri di cosa ne faremo. Tutto quello che posso dirvi in ​​questo momento è che Henry [Cavill] e Ben [Affleck] non fanno parte di questo universo.

Un’affermazione del genere, quindi, apre le possibilità per l’attrice escludendo del tutto Cavill ed Affleck. Su questo argomento specifico James Gunn è stato interrogato da Deadline, rispondendo che:

Non abbiamo licenziato Henry. Henry non è mai stato scelto nel cast. Era in un cameo, e quella è stata la fine della sua storia. Molte persone hanno fatto ipotesi che non erano vere, per me si tratta solamente di chi voglio scegliere come Superman e di chi vogliono i cineasti.

Per Gunn, Cavill non è semplicemente tagliato per il ruolo che stanno costruendo in Superman Legacy:

Dal mio punto di vista, per questa storia, non c’è Henry. Lui mi piace. È un bravo ragazzo. Penso che sia stato preso in giro da molte persone, compresi gli ex capi di questa compagnia. Ma questo Superman non è Henry per una serie di motivi.

In tutto questo Ben Affleck comparirà nel nuovo film di The Flash, ma il suo futuro in DC lo vedrà sedersi sulla sedia del regista. Gunn e Safran hanno più volte confermato questa sua scelta dell’attore, rivelando di esserne comunque entusiasti.