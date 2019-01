Galactic Raptor Games presenta Animal Kingdoms tramite una campagna Kickstarter

Galactic Raptor Games ha appena lanciato una campagna Kickstarter per provare a finanziare il suo nuovo gioco: Animal Kingdoms.

In Animal Kingdom, i giocatori interpreteranno dei capi clan che vogliono ottenere il dominio sui cinque regni animali e per farlo dovranno posizionare, in ciascuno di essi, più creature sotto il loro controllo rispetto a qualsiasi altro giocatore. Gli animali saranno rappresentati da carte numerate di otto tipi. Ogni regno sarà caratterizzato da regole speciali e dedicate che stabiliranno come i giocatori potranno piazzare elementi al proprio interno, sarà quindi necessario approntare tattiche e strategie diverse in base al regno animale che si deciderà di provare a dominare.

Il gioco vedrà il suo svolgimento nel corso di tre fasi temporali, mettendo a disposizione diverse opportunità ai giocatori per prendere il controllo su un regno. Le vittorie ottenute nelle fasi più tardive varranno più punti, ma quelle ottenute nelle prime fasi forniranno un vantaggio ai giocatori nel controllare un regno. Come classico il giocatore che a fine partita avrà realizzato più punti risulterà il vincitore del gioco e per riuscirci sarà importante riuscire ad essere presenti in tutti i regni animali infatti il punteggio finale verrà determinato sia dal piazzamento nel dominio in ogni regno ma anche in base a come si affrontano le vari fasi di gioco premiando i giocatori più intraprendenti e penalizzando chi invece decide di arroccarsi sulle posizioni conquistate.

Il gioco includerà diversi elementi combinabili in modo da garantire una sfida sempre nuova. Ad ogni nuova partita le regole dei regni verranno selezionati casualmente da un pool di trenta diverse possibilità. Anche il valore in punti di ogni regno verrà selezionato casualmente per ogni fase di ciascuna partita.

Animal Kingdom è consigliato per 1-5 giocatori, di età superiore a 8 anni, e per partite da circa 45 minuti. La scatola includerà 64 carte nobili bestia, 30 carte decreto, 15 gettoni primo posto, 4 gettoni prima rinuncia, 90 cubi influenza, tabellone, tabellone segnapunti, 5 segnalini punteggio e regolamento.

Un’opzione deluxe disponibile solo su Kickstarter permetterà di ottenere degli animali in legno personalizzati al posto dei classici cubetti di legno ed includerà anche 64 cartoncini stampati personalizzati.

La campagna Kickstarter, che si concluderà il primo febbraio, ha già raggiunto il suo obbiettivo fin dal primo giorno. Data di consegna prevista novembre 2019.