Gambit (X-Men) per la linea MAFEX di Medicom Toy

Gambit è la quarta figure in uscita dopo Wolverine, Cyclops e Magneto ad essere tratta dai comics dei mutanti, prodotta da Medicom Toy per la linea Mafex. Questa stupenda action figure è identificata con il numero 131 , sarà in scala 1/12 raggiungendo quindi un’altezza di 16 cm circa essendo completamente snodabile grazie alle numerosissime articolazioni presenti nel corpo. Inoltre nella scatola saranno incluse varie parti di ricambio ed effetti in modo da posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, dalla più semplice a quella più estrema.

La figure di Gambit è davvero molto particolare, infatti nella confezione oltre all’action figure troveremo: due volti, diverse mani intercambiabili tra cui una mano destra che tiene una singola carta e una sinistra che tiene tra le dita due carte (entrambe caricate di energia bio-cinetica), un cappotto in stoffa, un’asta da combattimento (dove sarà possibile agganciare degli effetti di energia nelle due estremità), due effetti rosa semitrasparenti che simulano l’attacco di energia bio-cinetica con tre carte lanciate contro gli avversari e uno stand per poter posizionare la figure.

Remy Etienne LeBeau meglio conoscito al grande pubblico come Gambit è un mutante appartenente al super gruppo degli X-Men. Gambit ha l’abilità di creare, controllare e manipolare mentalmente pura energia cinetica secondo i suoi pensieri. In più è molto abile nel combattimento corpo a corpo, nell’uso del bō (l’asta con cui combatte) e nel lanciare le carte. Il mutante è molto famoso perchè riesce a caricare carte e tantissimi altri oggetti con l’energia cinetica e usarli come proiettili esplosivi.

L’uscita di Gambit è prevista per il mercato Giapponese a marzo 2021 al prezzo di 8.800 yen.