Game of Thrones 8: il destino di Bran era già stato deciso da George R.R. Martin

Isaac Hempstead-Wright avrebbe fornito alcuni dettagli riguardanti il personaggio da lui interpretato ne Il Trono di Spade 8. A quanto pare, il destino di Bran Stark era già stato deciso molto tempo prima.

Continuano ad essere accese le discussioni in merito all’ottavo e ultimo capitolo della saga ispirata alle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin: Il Trono di Spade. A far discutere, ancora una volta, è il finale della serie TV creata da David Benioff e D.B. Weiss.

Sembrerebbe infatti che, nel corso di una dichiarazione rilasciata a MakingGameofThrones per la HBO, Isaac Hempstead-Wright avrebbe fornito alcuni dettagli riguardanti il personaggio da lui interpretato, A quanto pare, il destino di Bran Stark era già stato deciso da George R.R. Martin molto tempo prima . L’attore britannico avrebbe infatti affermato:

“I creatori, David e Dan, mi avevano detto che c’erano due cose che l’autore, George R.R. Martin, aveva programmato per Bran, ovvero la rivelazione di Hodor e che sarebbe diventato re; è abbastanza speciale essere coinvolti direttamente in qualcosa che è parte della visione di George. Ed è stato un bel modo per concludere”.

Lo stesso Isaac Hempstead-Wrightha ha detto la sua in merito alla conclusione dell’ultimo capitolo della saga fantasy di The Game of Thrones, dichiarando quanto segue:

“Ho dovuto alzarmi e camminare per il mio appartamento. Ho detto ‘Cosa? Stai scherzando?’. Era l’ultima cosa che mi aspettassi potesse succedere. Ero convinto avessero mandato uno script a tutti quelli che sarebbero diventati re o regina ma non ci ho creduto fino alla lettura. Ma penso che sia un personaggio grandioso per avere quel ruolo. Non ho mai pensato a lui in quel modo ma cosa potresti chiedere di più ad un re se non avere una pacifica comprensione dell’universo? Penso sia la persona ideale per avere quella carica”.

Dunque, per Hempstead-Wright, vedere Bran diventare sovrano di Westeros è stata una scelta esatta, nonostante gran parte dei fan del Trono di Spade è rimasto molto deluso. Cosa ne pensate delle dichiarazioni dell’attore che ha interpretato Bran Stark? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.