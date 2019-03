Game of Thrones: arrivano le scarpe Adidas in serie limitata

Arrivano da Adidas delle scarpe da running in serie limitata dedicate alla serie TV Il Trono Di Spade. Sei nuovi modelli Ultraboost con colori e grafiche ispirate al noto telefilm.

Adidas ha presentato sei nuovi modelli di scarpe da running in edizione limitata dedicate alla serie televisiva Game of Thrones. Il progetto unisce una delle serie più amate degli ultimi anni con un brand di scarpe sportive d’eccellenza.

I sei modelli di scarpe da corsa Ultraboost saranno griffati con i colori delle casate protagoniste della serie e con richiami ad alcuni pattern grafici riconoscibili e noti ai fan. L’accordo tra HBO e Adidas era stato annunciato già negli scorsi mesi ma sino ad oggi non era stata ancora diffusa nessuna informazione concreta.

Le scarpe in questione, scendendo nel dettaglio, saranno:

Lannister : di colore rosso scuro, con rifiniture dorate e parti nere;

: di colore rosso scuro, con rifiniture dorate e parti nere; Night’s Watch , Guardiani della Notte: di colore nero, con parti bianche e una piccola rifinitura bianca all’interno del tessuto delle scarpe;

, Guardiani della Notte: di colore nero, con parti bianche e una piccola rifinitura bianca all’interno del tessuto delle scarpe; Stark : con un grigio di varie tonalità, accompagnato da zone nere;

: con un grigio di varie tonalità, accompagnato da zone nere; Targaryen : come le fiamme del drago, queste scarpe sono di colore nero con una sfumatura verso il rosso/arancio sulla zona anteriore;

: come le fiamme del drago, queste scarpe sono di colore nero con una sfumatura verso il rosso/arancio sulla zona anteriore; Daenerys Targaryen : versione speciale per la Nata dalla Tempesta, con il colore visto sui suoi vestiti, avorio;

: versione speciale per la Nata dalla Tempesta, con il colore visto sui suoi vestiti, avorio; White Walkers, Gli Estranei: non potevano mancare queste scarpe bianche e blu, fredde quanto le armate degli estranei.

Le Adidas Ultraboost sono delle scarpe da running pensate per le prestazioni in allenamento o in gara. L’intersuola, denominata Boost, garantisce un ritorno di energia per ogni passo effettuato adattandosi a qualunque tipo di corsa. Le Ultraboost Adidas X Game of Thrones arriveranno in preordine il 22 marzo al prezzo di 180€, e saranno acquistabili tramite applicazione per Android e iOS, oppure dai rivenditori ufficiali.