Game of Thrones: Drogon ha mangiato Daenerys?

Secondo un antropologo, il cadavere di Daenerys Targaryen, una delle protagoniste della serie Game of Thrones, potrebbe essere stato mangiato dal suo drago.

Game of Thrones si è ormai concluso da quasi due mesi, ma c’è ancora molta gente che ne parla, formulando teorie e ipotesi su ciò che non è stato mostrato direttamente durate le ultime puntate della serie. Attenzione, spoiler a seguire.. quindi se siete fra coloro che non hanno ancora visto l’ottava stagione della serie TV non proseguite.

Uno degli elementi su cui i fan stanno facendo le maggiori speculazioni è sicuramente legato alla fine di Daenerys Targaryen, la Madre dei Draghi uccisa dal suo stesso amato nella puntata finale dell’ottava stagione.

Sia chi l’ha amata, sia chi l’ha odiata si sta chiedendo dove Drogon, l’unico drago di Daenerys rimasto in vita, abbia portato il cadavere di sua madre. L’antropologa forense, Carolyn Rando, ha cercato di rispondere a questa domanda in modo esaustivo: secondo lei Drogon, dopo aver portato via Daenerys da Approdo del Re, probabilmente ne ha mangiato il cadavere. La Rando crede che questa sia un’ipotesi plausibile, in quanto esistono molti casi di animali domestici che mangiano i propri padroni morti.

“Questo avviene in determinate condizioni” spiega Carolyn Rando “Può accadere quando il padrone dell’animale vive da solo e non ha molta gente che lo viene a trovare. In caso di morte naturale, nessuno può occuparsi dell’animale, che non può uscire di casa e quindi si nutre di ciò che trova.”

La Rando parla anche del comportamento di Drogon subito dopo la morte di Dany. Le si avvicina e cerca di svegliarla e infatti, nel caso in cui il padrone muoia, l’animale domestico tenta di ‘attirare la sua attenzione’ e potrebbe cominciare a leccarlo e poi morderlo. Tutto ciò avviene soprattutto in condizioni di forte stress dell’animale. Vedendola come un vero e proprio genitore, Drogon può aver reagito in quel modo alla morte della madre. L’antropologa ci tiene a precisare che questa sua ipotesi non va paragonata con la morte di Ramsey Bolton, il quale è stato sbranato da dei cani affamati.