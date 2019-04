Game of Thrones: HBO diffonde il nuovo teaser trailer!

HBO ha pubblicato un nuovo trailer dell'ottava stagione Game of Thrones, epilogo di una delle serie più apprezzata dagli amanti del genere fantasy.

A pochi giorni dal debutto ufficiale, HBO ha recentemente pubblicato un nuovo teaser trailer di Game of Thrones (oppure Il Trono di Spade, come meglio preferite). La nuova sequenza d’immagini mostra quella che potrebbe essere Grande Inverno subito dopo la guerra finale.

Naturalmente è ancora presto per saltare alle conclusioni perché, si sa, la guerra è vicina, ma tutte le forze schierate in campo hanno la medesima percentuale di vittoria. Da chiarire, inoltre, come gli autori hanno pensato di chiudere tutte le sotto-trame rimaste in sospeso nelle precedenti stagioni dello show.

photo credit Helen Sloan/HBO

Game of Thrones, inoltre, include un cast d’eccezione che negli anni è riuscito a migliorarsi con nuovi volti e incredibili comparse. L’ottava stagione ci saranno Daenerys (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harington), Tyrion (Peter Dinklage), Cersei (Lena Headey) e Jaimie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau). I superstiti della famiglia Stark sono Sansa (Sophie Turner), Arya (Maisie Williams) e Bran (Isaac Hempstead-Wright). Non mancheranno anche tutti gli altri personaggi principali della saga.

La nuova stagione, infine, farà il suo debutto ufficiale dal prossimo 14 aprile su Sky Atlantic. Il primo episodio durerà 60 minuti, la stessa durata della seconda puntata, mentre le restanti dureranno circa 80 minuti. Insomma, l’attesa cresce inesorabilmente con il passare dei giorni, ma è quasi conclusa.