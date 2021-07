Game of Thrones: HBO vorrebbe realizzare tre serie d’animazione

HBO Max pare stia sviluppando non una ma ben tre serie animate ambientate nel fantastico mondo di Game of Thrones di George R.R. Martin. Una delle tre serie sarà interamente incentrata sul territorio di Yi Ti (o Impero d’Oro di Yi Ti), che non è mai stata considerata una parte importante nella serie Game of Thrones, ma che a quanto pare giocherà un ruolo molto più significativo nella prossima serie prequel House of the Dragon in arrivo sempre su HBO.

Secondo The Hollywood Reporter, che ha pubblicato in esclusiva la notizia, l’idea di pubblicare queste serie animate è arrivata dopo che lo spettacolo Flea Bottom, ambientata nella baraccopoli di Approdo del Re, pare sia stato bloccato. Non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte di HBO Max, ma non era arrivata nemmeno l’ufficialità di una produzione al riguardo.

Tornando a Yi Ti, questa è una regione nell’estremo oriente del continente di Essos, vicino ai limiti del mondo conosciuto, ed è talvolta menzionata insieme ad Asshai, indicando la sua estrema distanza da Westeros. La sua popolazione è considerata una delle più antiche e avanzate nel vasto regno fantasy del creatore George R.R. Martin ed è ispirata alla Cina imperiale (proprio allo stesso modo in cui Westeros, che era l’ambientazione principale di GoT, è stata ispirata dall’Europa medievale).

Euron Greyjoy ha descritto Yi Ti in Histories & Lore, un contenuto speciale inserito nell’edizione home video della sesta stagione (che potete recuperare su Amazon):

“L’impero d’oro di Yi Ti… Beh anche le sue rovine fanno impallidire ogni città di Westeros, e si dice che i suoi principi vivano in case d’oro massiccio e banchettino con carne cosparsa di perle e giada”.

Le altre produzioni legate a Game of Thrones

HBO, tuttavia, non ha rivelato ulteriori dettagli riguardo alle altre due serie d’animazione in programma. In ogni caso è chiaro come lo streamer stia cercando di aumentare la sua lista di contenuti d’animazione per adulti, avendo recentemente dato il via libera anche a una serie animata di Batman dei produttori J.J. Abrams e Matt Reeves. Ricordiamo, comunque, che l’unico progetto post-Game of Thrones certo di andare in onda è il prequel House of the Dragon, che racconta la storia della Guerra Civile combattuta dai Targaryen, ed è fissato per il 2022.

Altre idee in lavorazione includono 10.000 Ships, che segue la regina guerriera Nymeria, una venerata antenata della Casa Martell che ha fondato il regno di Dorne e 9 Voyages, dal creatore di Roma Bruno Heller, che segue Velaryon, il quale dovrebbe essere interpretato dall’attore britannico Steve Toussaint.