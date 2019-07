Game of Thrones: nel prequel ci saranno gli Stark e gli Estranei

Nel prequel di Game of Thrones ci saranno gli antenati degli Stark, gli Estranei e altri personaggi storici della serie.

Dopo l’ottava stagione di Game of Thrones, la curiosità per la serie prequel diventa sempre più grande. Secondo le ultime indiscrezioni, in questo nuovo capitolo della saga ideata da George R. R. Martin ci sarà spazio per gli antenati degli Stark e per gli Estranei. Le riprese del primo episodio sono iniziate il mese scorso e attualmente abbiamo solo un titolo provvisorio, ovvero Bloodmoon, e qualche accenno sulla collocazione temporale degli eventi che si svolgeranno.

photo credit Helen Sloan/HBO

George R. R. Martin ha dichiarato ad Entertainment Weekly:

“Gli Stark ci saranno sicuramente. Ovviamente, gli Estranei ci saranno e questo sarà un aspetto della storia. Ci saranno poi elementi come i metalupi e i mammoth.” I simpatizzanti della casata Stark insieme a coloro che lamentavano l’assenza di metalupi all’interno delle ultime stagioni di Game of Thrones, saranno sicuramente felici della notizia, ma per quanto riguarda le altre famiglie ci sono alcune novità. Non saranno presenti i Lannister, ma ci sarà la casata Casterly, che abiteranno nella famigerata Casterly Rock, che lo scrittore della saga paragona alla rocca di Gibilterra. Secondo la storia, i Casterly sono stati truffati e scacciati dalla loro stessa terra da Lann The Clever, antenato dei Lannister, ma non sappiamo se questi fatti saranno approfonditi nel prequel.

Gli eventi narrati condurranno, con molta probabilità, agli eventi della Prima Lunga Notte, un’era buia e tumultuosa per Westeros.

Nel cast sono presenti attrici del calibro di Naomi Watts, Miranda Richardson (di recente vista in Good Omens), Naomi Ackie, che sarà presente nel prossimo film di Star Wars, e Denise Cough.

Attualmente non esiste ancora una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi della serie prequel di Game of Thrones.