Game of Thrones: un altro spin-off in vista

Un’ altra serie TV ambientata nell’universo di Westeros sembra essere in produzione. A confermarlo sono i giornali Variety, Entertainment Weekly che riferiscono che i lavori di un secondo spin-off di Game of Thrones dopo Blood of the Dragon, la serie prequel che esplorerà i conflitti tra la famiglia Targaryen trecento anni prima di Game of Thrones, siano iniziati. Questa nuova serie TV sarà l’adattamento della trilogia di romanzi di Martin dal titolo Il Cavaliere dei Sette Regni che comprendono i romanzi Il Cavaliere Errante. Una storia dei Sette Regni, La Spada Giurata, Il Cavaliere Misterioso.

Questa volta la storia sarà ambientata circa novanta anni prima degli eventi dei principali libri de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. I romanzi seguono le vicende del cavaliere Ser Duncan l’Alto mentre vaga per Westeros con un giovane scudiero improbabile dal nome “Egg”, alias Aegon Targaryen V. Mentre Variety osserva che il lavoro nello show è ancora embrionale poiché, al momento, non ci sono scrittori o registi ingaggiati per il progetto. Il magazine cita fonti che riferiscono che la serie sembra stia diventando una priorità assoluta per HBO.

Per ora, quindi, dovremo aspettare ancora a lungo per vedere altri romanzi di Martin portati sul piccolo schermo, anche se i fan sono molto ansiosi di avere notizie su molti fronti, sia sulla serie Blod of the Dragon, sia sull’ultimo libro de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che lo scrittore britannico ha ormai promesso da troppo tempo. Winds of Winter, infatti, è ormai nel limbo dell’essere o non essere e le ultime informazioni a riguardo sono giuste ormai troppi mesi fa.

L’unica cosa certa che sappiamo è che i libri avranno certamente un altro finale rispetto alla serie TV conclusasi nel 2019. A tal proposito ricordiamo le parole di George R. R. Martin: “Il pubblico conosce UN finale, ma non IL finale. I produttori hanno portato avanti la storia liberamente, ma in un modo che non mi immaginavo. Nonostante ciò, continuerò a fare esattamente quello che ho fatto in questi ultimi anni: cercherò di portare al termine il prossimo libro The Winds of Winter e poi il successivo romanzo A Dream of Spring. Adesso mi sto interamente concentrando su queste storie, dopodiché staremo a vedere.”