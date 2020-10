Lucca Changes: i Game Show presentano le novità del gioco di ruolo e da tavolo

I Game show sono la grande novità di Lucca Changes che, nonostante le limitazioni dovute ai DPCM conseguenti all’emergenza sanitaria, riescono a far conoscere al pubblico dei giocatori tutte le novità editoriali del mondo del gioco da tavolo e di ruolo.

Tutti i game show sono seguibili in diretta sul canale YouTube di Lucca Comics & Games e sul sito di Lucca Changes. Saranno poi a disposizione di chiunque su YouTube dalla settimana dopo la manifestazione.

Tutti i Game show di Lucca Changes

Venerdì 30 ottobre

Game Showcase: Diabolik – Colpi e indagini, con Pendragon Game Studio, alle ore 17:30: le avventure del famoso personaggio a fumetti trasposte in un nuovo gioco da tavolo che ci farà prendere i panni della famosa coppia Diabolik ed Eva Kant o dei detective Ginko e Morrigan. Scopriamolo assieme al suo autore, Luca Maragno.

Giochiamoli insieme – Santorini di Spinmaster, alle ore 18: una sfida in diretta al geniale gioco di Gord! da poco rilanciato in una nuova edizione da Spinmaster.

Serpentarium Live: L’Ultima Bomba – La città contaminata, alle ore 20: l’autore Leonardo “Moro” Moretti ci parlerà dell’ultima novità di “LUB”!

Sabato 31 ottobre

Game Showcase: Un Giorno da Cana, con MS Edizioni, alle ore 11:30: Stefano Tartarotti e Christian Giove danno vita a una commistione tra fumetto e gioco. Un’avventura a bivi tutta da giocare a guardare nei panni di un’intrepida cagnolina esploratrice di nome Lucy.

Game Showcase: The Joker – A Diabolical Party Game, di Spin Master, alle ore 13: tutti i supercattivi di Gotham City scendono in campo per prendere il controllo della città. Nei panni segreti di uno di questi cercheremo di portare avanti le nostre malefatte, mentre il Joker turno dopo turno scatenerà l’anarchia nella metropoli. Scopriamo come si gioca a questo diabolico nuovo party game ambientato nell’universo di Batman.

Game Showcase: Narrativa – Pulsazione e le altre novità in arrivo, alle ore 14:30: l’editore che punta sempre a stupire con i suoi manuali ci racconta Pulsazione e le altre innovative proposte di questa stagione editoriale. Con Michele Gelli.

Game Showcase: 50 Clues con PlayAGame, alle ore 16: 50 Clues è una nuova proposta di escape room dalle tinte sicuramente dark. Giochiamo con il suo editore Giuseppina Torino un caso dimostrativo.

Game Showcase: Scopriamo Pakal di Cranio Creations, alle ore 16:30: esploriamo la giungla e scopriamo il percorso che porta al Tempio, assieme agli autori di Pakal: una nuova sfida di velocità e colpo d’occhio. Con Luca Bellini e Luca Borsa.

Game Showcase: Fumble – Not the End e i prossimi manuali, alle ore 17:30: parliamo assieme all’editore del successo di Not The End e diamo un’occhiata al primo modulo di espansione Echoes. Con Claudio Serena, editore Fumble GDR.

Giochiamoli insieme: Rock the Casbah, alle ore 18: il concerto degli Ork Pistol sta per iniziare! Prepariamo il nostro clan di Orchi a conquistare il miglior posto sotto il palco nel nuovo gioco di ioGioco realizzato da Andrea Chiarvesio e illustrato da Alan D’Amico.

Serpentarium Live: l’Ultima Torcia – I domini mostruosi, alle ore 20: l’autore Fabio Passamonti ci parlerà dell’ultima novità di “LUT”!

Domenica 1° novembre

Game Showcase: Orconomics, il prossimo gioco di Ares Games, alle ore 11:30: anche gli orchi se la devono vedere con i problemi dell’economia. I giocatori dovranno decidere come investire nelle aziende specializzate dei settori di industria orchesca. Con Roberto Di Meglio, game designer ed editore Ares Games.

Game Showcase: Shogun no Katana, con Post Scriptum, alle ore 13: nell’antico Giappone feudale dovremo realizzare le migliori spade per Daimyo e perfino per lo Shogun. Scopriamo il nuovo eurogame di Post Scriptum assieme al suo editore, pronto al suo esordio su Kickstarter, Mario Sacchi.

Game Showcase: Le novità di Cool Mini or Not, alle ore 13:30: in compagnia di Andrea Chiarvesio, scopriamo alcune delle più recenti novità annunciate da CMON.

Game Showcase: Set & Match (Oliphante), alle ore 14:30: le emozioni di una vera partita di Tennis riprodotte sul tavolo da gioco. Affrontiamo un match sfidando con Spartaco Albertarelli.

Serpentarium Live: giochiamo insieme a I domini mostruosi!, alle ore 22: giochiamo l’avventura “da Torneo” de L’Ultima Torcia, presentata durante il Discord Day, con l’aiuto della Chat di Ruolo! Attenzione: SPOILER INSIDE!