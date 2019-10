Gameboard-1: un Kickstarter per la nuova gaming console di The Last Gameboard

Gameboard-1 sarà una nuova gaming console che fonderà l'esperienza di gioco analogica con quella digitale

È in corso su Kickstarter la campagna crowdfunding di Gameboard-1, una console portatile pensata per il gioco da tavolo.

Gameboard-1, sviluppata dalla startup statunitense The Last Gameboard, sarà uno schermo multitouch da 16 pollici, che mira a fondere i mondi del gioco da tavolo analogico con quello digitale. Questo nuovo device va ad inserirsi nel trend di mercato che ha visto, soltanto quest’anno, la presentazione di tre gaming console: SquareOne di Wizama, Teburu di CMON e Gameboard-1.

La console Gameboard-1 assolverà la sua funzione principale di superficie di gioco digitale, ma sarà in grado di gestire componenti fisiche come miniature o altri accessori di gioco. Grazie al particolare schermo sarà in grado di riconoscere e interagire con gli oggetti (in base alla forma o alla dimensione) e permetterà una serie di funzionalità quali porting digitale di giochi in scatola e accesso ad una library di titoli.

Oltre a questo Gameboard-1 potrà interfacciarsi con dispositivi mobili e sincronizzarsi con altre console Gameboard-1 adiacenti, per aumentare lo spazio di gioco.

Sostenendo il Kickstarted di Gameboard-1 potrete acquistare una console a partire da 299 dollari. Questo pledge vi darà diritto alla console, a delle basi programmabili e ad una sottoscrizione di 3 mesi alla library interattiva.

Sarà possibile sostenere il progetto anche con cifre più alte (fino a 749 dollari), questo vi permetterà di aumentare il periodo dell’abbonamento alla library, uno sconto sulle spese di spedizione e la spedizione della console rientrerà, a seconda della cifra investita, in una spedizione prioritaria.

Il goal di campagna di Gameboard-1 è stato fissato a 100.000 dollari ed è stato superato, aprendo la strada verso gli stretch goal.

I sostenitori si vedranno recapitare la propria console e le altre ricompense a partire da dicembre 2020.

La campagna Kickstarter si concluderà il sabato 9 novembre 2019. Per tutte le informazioni e per partecipare al crowdfunding vi rimandiamo alla pagina Kickstarter del progetto.