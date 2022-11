Netflix ha annunciato un nuovo progetto su Gamera: Rebirth, il primo film con protagonista uno dei classici mostri giapponesi che noi tutti conosciamo affettuosamente come “kaiju”. La notizia ha colto di sorpresa i fan, ma sono già stati pubblicati una locandina e un teaser di Netflix a conferma del nuovo progetto che hanno già entusiasmato molti utenti.

Gamera: Rebirth, l’annuncio del nuovo progetto su Netflix

Presentato per la prima volta al pubblico nel 1965, Gamera, il mostro gigante, si mostra come una grande, grossa tartaruga sputafuoco, dotata di una gamba a razzo. Lei è sia la guardiana dell’universo sia un’amica di tutti i bambini, secondo le fonti ufficiali. Il personaggio è diventato un punto fermo del sottogenere giapponese sui film dei kaiju e per tanto tempo è stato l’unico mostro gigante che ha osato competere con la fama di Godzilla di Toho.

Gamera sarebbe apparso in sette sequel negli anni ’60 e ’70, introducendo un nuovo cast di kaiju cattivi e razze aliene proprio come la sua controparte atomica più famosa. Shusuke Kaneko ha diretto il film del 1995 Gamera: Guardian of the Universe, seguito da due sequel. Il successo di questi film ha spianato la strada a Toho per assumerlo per realizzare il suo film su Godzilla. Gamera The Brave è l’ultima pellicola del franchise di Gamera nel 2006, e da allora è rimasta inattiva fino ad ora. Per molti americani, invece, ricorderanno l’apparizione di Gamera quando il film è stato utilizzato in più episodi di Mystery Science Theatre 3000 negli anni ’90.

L’ufficializzazione del nuovo progetto di Netflix non conferma tuttavia molto altro: in realtà non sappiamo ancora neppure se sarà davvero un film, uno speciale o persino una serie. Bisogna tuttavia notare che l’annuncio è stato sostenuto sui social dal regista Shusuke Kaneko, che in precedenza ha diretto la trilogia dei film di Gamera degli anni ’90 , e proprio lui in precedenza aveva anche annunciato che stava lavorando a un progetto per il nuovo lancio.