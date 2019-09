Games Workshop: in arrivo novità per Age of Sigmar e Warcry

Games workshop, la casa di produzione di wargames, annuncia Ossiarch Bonereaper, novità legata ad Age of Sigmar, e Monsters & Mercenaries per Warcry

Sfruttando la sua partecipazione al Nova Open, la principale manifestazione legata al wargaming della costa est americana, tenutasi lo scorso 29 Agosto presso Washington D.C., Games Workshop, la nota casa di produzione inglese famosa per prodotti quali Warhammer 40000 e Warhammer Fantasy, ha svelato ulteriori novità legate al mondo di Warhammer: Age of Sigmar.

E’ stato infatti annunciato il rilascio dell’esercito Ossiarch Bonereaper e del relativo manuale di regole il Death Battletome: Ossiarch Bonereaper.

Ossiarch Bonereaper

L’esercito degli Ossiarch Bonereaper è costituito da truppe d’assalto e fanti non-morti guidati in battaglia da Katakros, Mortarch di Necropolis. Questi guerrieri ottengono una parvenza di vita grazie al legame che li unisce alle anime dei mortali infuse al loro interno: vere e proprie truppe d’elite bio-costruite in laboratorio dai sacerdoti Mortisian, potenziati dalle oscure arti della necromanzia sono in grado di compiere grandi gesta sul campo di battaglia.

Accanto a questi possenti soldati, gli Ossiarch Bonereapers sono in grado di schierare possenti macchine da guerra come il Mortek Crawler.

Monsters & Mercenaries

Le novità non si fermano qui, GW ha infatti annunciato che presto sarà disponibile Monsters & Mercenaries, la prima espansione per Warcry il gioco di schermaglie fantasy. Nato dai creatori di Kill Team e Warhammer Underworlds e immesso sul mercato all’inizio del mese scorso, questo nuovo wargame si caratterizza per un approccio più “narrativo”, che spinge alla creazione di campagne legate ad una trama.

Sebbene non siano disponibili molti dettagli sui contenuti di questo nuovo volume, la casa di miniature inglese ha fatto sapere che saranno presenti regole che permetteranno di aggiungere mercenari specializzati alle diverse bande, gestire creature di grandi dimensioni e speciali scenari attraverso cui i giocatori potranno cercare di cacciare, soggiogare, e annettere alle proprie forze, queste mostruose bestie.

Nonostante la curiosità attorno a tutti questi prodotti sia molta, GW non ha annunciato quali saranno le date di immissione sul mercato né i prezzi di vendita consigliati.