Games Workshop: nuova espansione per Age of Sigmar ed elementi scenici per Dominion of Sigmar

Games Workshop annuncia la data di uscita di Forbidden Power, espansione di Warhammer: Age of Sugmar, e di nuovi elementi scenici per Dominion of Sigmar

Games Workshop, la nota casa di produzione inglese, ha annunciato la data d’uscita di Forbidden Power, una nuova pubblicazione per Warhammer: Age of Sigmar il wargame nato dalle ceneri del celebre Warhammer Fantasy.

Già annunciata all’inizio dell’anno nel corso dell’Adepticon, questa nuova espansione concorrerà ad allargare ulteriormente la trama legata a Shysh e al “terremoto” necromantico introdotto con Soul Wars. Nella scatola di Forbidden Power troveremo un libro di 88 pagine, che includerà nuovi elementi di background e regole di gioco, quattro nuovi modelli di incantesimi della morte con relative carte warscroll, un modello “Motore di Penumbral” e un set di token.

In Forbidden Power avremo un approfondimento sulla regione di Stygxx, parte dell’impero Shysh, anche conosciuta col nome di “Land of Forgotten Gods”, e verranno fornite le regole per poter allestire battaglie ambientate durante la “War for the Stormvaults“.

Tali regole andranno dal fornire scenari di battaglia preimpostati, ambientati nella suddetta regione, e linee guida sull’uso degli “artefatti risvegliati“, potenti oggetti magici in grado di acquisire sempre più potere tra una partita e l’altra.

Per concludere verranno introdotte due nuove fazioni (Legion of Grief e l’esercito di Lethis ) e nuove bande di mercenari che potranno rimpolpare le fila di qualunque fazione del gioco

Annunciato per il 25 Maggio, Forbidden Power verrà messo in vendita ad un prezzo consigliato di $ 90,00.

Questa espansione non sarà l’unica novità che vedremo nel breve termine: ad essa verrà infatti affiancata l’uscita di tutta una serie di elementi scenici progettati per essere utilizzati nel gioco Dominion of Sigmar: la prima parte, quattro modelli, uscirà lo stesso giorno di Forbidden Power con prezzi di vendita consigliati variabili da $40,00 a $160,00.