Games Workshop rivela l’army set delle Sisters of Battle di Warhammer 40.000

Games Workshop ha annunciato il contenuto dell'army set delle Sisters of Battle di Warhammer 40.000, che contiene tutto il necessario per giocare.

È stata una settimana piuttosto entusiasmante per gli appassionati di Warhammer 40.000, Games Workshop due giorni fa ha infatti rivelato che le Sisters of Battle, esercito molto amato dai fan del wargame ambientato nel XLI millennio, avranno finalmente il loro nuovissimo army set entro la fine dell’anno. E come di consueto con Games Workshop, l’annuncio arriva assieme alla data di inizio dei preordini, il 29 novembre, proprio il giorno del Black Friday.

Colonna portante dell’army set delle Sisters of Battle di Warhammer 40.000 è la Battle Sisters Squad, il pilastro di ogni esercito di Adepta Sororitas attraverso l’Imperium. Questa unità è armata con un mix di sacri fucili Requiem, lanciafiamme e Requiem pesanti con cui eliminare ogni eretico e ogni strega che gli si pari innanzi.

La gamma dei nuovi modelli in plastica è piuttosto impressionante e dovrebbero consentire agli appassionati una buona dose di personalizzazione. Questa è una gradita novità, poiché la maggior parte delle miniature precedenti delle Sisters of Battle erano state realizzate in lega di stagno.

In questo corposo army set delle Sisters of Battle di Warhammer 40.000 sarà presente parecchio materiale, tra cui un’intera squadra di Seraphim, una squadra di Sisters Redemptia, un branco di Arco-Flagellanti, un nuovissimo Penitent Engine e una Canoness tutta nuova, che guiderà le Sisters of Battle nella battaglia.

La confezione includerà anche un set completo di Datacards. Nello specifico, saranno presenti un totale di ottanta carte, che comprenderanno trentasei obiettivi tattici, trentotto stratagemmi e sei riti sacri. Inoltre, la confezione conterrà anche un set di dodici dadi bianchi, un pratico libretto riportante le Regole di base di Warhammer 40.000 e un foglio di trasferibili delle Adepta Sororitas. Quest’ultimo è conterrà una vasta gamma di decalcomanie per le Sisters of Battle, tra cui quelle dei principali Ordini Sacri. Insomma, tutto ciò di cui si ha necessità per iniziare a giocare.

Infine, l’army set delle Sisters of Battle di Warhammer 40.000 sarà munito anche del nuovissimo e completo Adepta Sororitas Codex dell’esercito. Inoltre, il Codex presenterà una copertina esclusiva dell’army set delle Sisters of Battle.

Il preordine per questo entusiasmante nuovo army set partirà il giorno 29 novembre, non si hanno ancora notizie, però, su quale sarà il suo costo, certamente non economico considerando la quantità e qualità del materiale contenuto.