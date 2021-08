Gaming Chopsticks Holder: arrivano le bacchette per mangiare mentre si gioca

Si sa: i videogiochi e gli snack sono una combinazione vincente, soprattutto quando non si può assolutamente mettere in pausa il gioco. Il problema si presenta quando il grasso e la sporcizia si trasferiscono dalle dita al controller. Questo è particolarmente fastidioso se si considera il costo dei controllers, che potrebbero avere anche un touch pad dove forse è meglio non metterci sopra le dita sporche di sale e olio di patatine.

Come sorvolare al problema? La soluzione è più semplice del previsto e a proporla l’azienda giapponese B’full, la quale ha sviluppato il Gaming Chopsticks Holder. Di cosa si tratta? Vediamolo insieme!

Gaming Chopsticks Holder: di cosa si tratta

Il Gaming Chopsticks Holder è una soluzione geniale che permette di afferrare contemporaneamente il controller di gioco e le bacchette per mangiare, impedendo quindi di macchiare il dispositivo. E questo perché l’angolo è essenzialmente invertito rispetto all’uso standard delle bacchette, in quanto si mangia all’esterno della mano.

Dato che tenere un controller non permette di piegare le dita come quando si usano le bacchette in modo normale, il Gaming Chopsticks Holder è configurato in modo da portare le punte delle bacchette insieme premendo l’indice e il medio nello stesso momento.

Questo il supporto:

Il caricamento del supporto sembra un processo abbastanza intuitivo, ma per evitare qualsiasi intoppo l’azienda giapponese B’full ha deciso di fornire un libretto d’istruzione nel quale viene spiegato come inserire le bacchette premendole dall’alto verso il basso, evitando di farle scivolare in punta e si premura di ricordare di stare attenti che le punte delle due bacchette siano allineate:

Inoltre, nel momento in cui si posano le bacchette, non sarà la punta a toccare il tavolo bensì la base del supporto, il che permette di mantenere pulita qualsiasi superficie sulla quale le avrete posate. Fantastico no?

Ora, l’azienda B’full ha progettato il supporto per bacchette da gioco per funzionare con il tipo staccabile, ma dal momento che bisognerebbe dividere le bacchette prima di inserirle, sembra che funzioni anche con le bacchette standard. L’azienda però avverte che alcuni tipi di bacchette staccabili, come quelle rotonde di piccolo diametro, potrebbero non essere le più adatte, quindi consiglia di usare quelle sufficientemente robuste, come potete vedere nella foto qui sotto (le bacchette consigliate hanno il cerchio rosso):

Il supporto per bacchette da gioco ha un prezzo di 1.210 yen (9,33 euro) e può essere acquistato online direttamente da B’full o su Amazon.

Se siete appassionati della cultura giapponese vi consigliamo l’acquisto del libro Mitologia Giapponese: un viaggio tra miti, spiriti e mostri giapponesi disponibile su Amazon!