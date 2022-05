Gandalf il Grigio, personaggio amatissimo dai fan del Signore degli Anelli arriva, dopo una serie di annunci propedeutici, tra le file di prodotti proposti da Queen Studios, devenuta celebre nel mondo per i suoi busti in scala 1:1 e statue in scala 1:2. iper realistici. E chi lo avrebbe mai detto che quel livello di realismo si potesse tradurre anche in una scala più piccola come quella 1:6 ? Challenge Accepted… Arrivano oggi le nuove foto ufficiali che Queen Studios ha preparato per questo Gandalf incredibilmente vero e dai tratti somatici sorprendentemente somiglianti, con esse le prime informazioni su caratteristiche e accessori inclusi. La figure fa parte della nuova linea di QS chiamata InArt (di cui è già stato annunciato il Joker di TDK), che promette di essere il nuovo punto di riferimento per i collezionisti di action figure in scala 1:6, che per chi non fosse pratico si traduce in figure dall’altezza di circa 30 cm, posabili e con una serie di features da paura.

Gandalf sembra vero con la nuova figure di Queen Studios

Gandalf sarà dotato di un corpo base, a sua volta rivestito di abiti in vera stoffa, e tutta una serie di accessori come spada, bastone, mani intercambiabili e tanti altri. A coronare il tutto una innovativa basetta dotata di magneti che permetterà alla figure di reggersi in piedi senza il classico (e antiestetico) gancio. Questa soluzione, ricordiamo, è già stata implementata dalla nostrana Kaustic-Plastik che ha iniziato a utilizzarla dalla figure di Peter Sellers. Finisce qui? Assolutamente no. Queen Studios, come già vi abbiamo detto, è nota al pubblico per i suoi magnifici busti in scala 1:1, questi prodotti, oltre ad un volto realizzato con pelle in lattice, utilizzano anche dei peli e dei capelli sintetici per dare il massimo realismo a chiunque li stia osservando. Non è da meno questo Gandalf InArt che sia per i capelli che per tutta la peluria facciale sembra uscire dalla pellicola di Peter Jackson.

In attesa di prezzo e data di rilascio ufficiale vi lasciamo alle immagini ufficiali. Fateci sapere cosa ne pensate di questo prodotto tratto da Il Signore degli Anelli e se ancora non l’avete recuperato vi consigliamo il bellissimo cofanetto in edizione limitata!