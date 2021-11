Gantz: annunciato il live-action

Deadline ha annunciato che Gantz, il manga scritto e illustrato da Hiroya Oku, pubblicato in Italia da Planet Manga, sarà adattato in un live-action.

Gantz: l’adattamento l’ive-action

Secondo quanto riportato da Deadline, Julius Avery (film live-action del 2018 Overlord, Son of a Gun) dirigerà l’adattamento live-action della Sony Pictures mentre la sceneggiatura sarà scritta da Marc Guggenheim (Arrow, Trollhunters: Tales of Arcadia), con Temple Hill a produrre.

Deadline aveva precedentemente riportato nel maggio 2020 che il produttore e sceneggiatore Marc Guggenheim era “già in affari con la Sony Pictures per adattare la graphic novel Gantz.” Guggenheim aveva anche dichiarato su Twitter, sempre nel maggio 2020, a proposito di un adattamento del manga: “Mi sto divertendo molto con questo.”

Gli addetti ai lavori aggiungono che il progetto è ancora in fase iniziale di sviluppo, quindi non abbiamo ancora una data di inizio dell’effettiva produzione.

Di che cosa parla Gantz? La serie racconta la storia di Kei Kurono e Masaru Kato, entrambi morti in un incidente ferroviario e diventati parte di un “gioco” semi-postumo in cui loro e molte altre persone recentemente decedute sono costrette a dare la caccia e uccidere alieni armati fino ai denti con ogni sorta di armi e gadget futuristici.

Gantz: il manga e l’anime

Il manga Gantz è scritto e disegnato da Hiroya Oku. Il primo capitolo è stato pubblicato a luglio 2000 in Giappone sulla rivista di Shūeisha Weekly Young Jump, mentre l’ultimo è uscito a maggio 2013. I 383 capitoli che compongono la storia sono in seguito stati raccolti in 37 volumi tankōbon, pubblicati tra l’11 dicembre 2000 e il 19 agosto 2013. In Italia l’opera è pubblicata da Planet Manga.

Un’epopea horror erotica e fantascientifica, Gantz di Hiroya Oku è una sensazione in Giappone, stabilendo l’asticella per manga oltraggiosi, scioccanti e bizzarri, non per bambini o per chi si offende facilmente! Oltre 650 pagine di caos e follia Gli adolescenti di Tokyo Kei e Masaru vengono colpiti a morte da un treno della metropolitana, ma si risvegliano in una stanza con una minacciosa sfera nera che dà loro armi, abiti… e ordini. Combattendo un flusso infinito di bizzarre mostruosità aliene in un gioco mortale, vinceranno la loro libertà o moriranno per l’ultima volta?

La serie ha avuto una manciata di serie anime e lungometraggi. In Italia i diritti della serie animata sono stati acquistati dalla Yamato Video e dal 21 dicembre 2009 la serie è stata trasmessa in prima visione sul canale Dahlia Eros e poi dal canale Man-ga. Leggete anche la nostra recensione della nuova edizione home video che potete comprare su Amazon!