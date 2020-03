Gaogaigar GX-68 di Tamashii Nations

Tamashii Nations nei scorsi giorni ha di nuovo riaperto i preordini per questo bellissimo robot della linea S.O.C. ( soul of chogocking ), il gx-68 Gaogaigar. Bandai Spirits ha deciso di rimettere in produzione e di ristampare questo modello dopo l’esaurimento del prodotto sul mercato avvenuto in questi sei anni.

Queste action figure sono realizzate per buona parte in metallo con alcuni elementi di plastica per bilanciare meglio il robot nelle sue pose dinamiche. Gaogaigar sarà alto circa 26 cm, sarà completamente trasformabile nel Final Fusion grazie alle GaoMachines: LinerGao, StealthGao e DrillGao e all’interno della scatola troveremo diversi accessori tra cui: mani intercambiabili, driver diving, volti opzionali e la base display.

Yūsha Ō Gaogaigar tradotto come Gaogaigar, il re dei coraggiosi è una serie anime di 49 episodi prodotto dalla Sunrise del genere mecha, purtroppo mai trasmessa nelle tv Italiane. La trama si svolge nell’anno 2005, dove due anni prima si schiantò sulla Terra una forma di vita identificata (classificata come EI-01), sparendo nel nulla senza lasciare nessuna traccia. Il governo Giapponese in seguito a questo incidente, creò un’organizzazione con lo scopo di combattere gli alieni nella baia di Tokyo. La GGG (pronuncia Three Gi) ha costruito tre potentissime armi per combattere la minaccia dei Zonderian: un leone robotico senziente di origini aliene chiamato Galeon, che può fondersi con il cyborg Guy Shishiō formando il robot Gaigar, che a loro volta combinandosi con con le GaoMachines possono diventare super robot Gaogaigar.

Il costo della figure di Gao Gai Gar sarà di 33.000 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 300.00 Euro ) e uscirà nel mese di settembre 2020 in Giappone, mentre nel nostro paese dovrebbe arrivare nel mese di novembre circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.