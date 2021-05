Gardaland: ecco le date di apertura e il nuovo LEGOLAND® Water Park Gardaland

Dopo lunghi mesi di attesa, il 15 giugno Gardaland inaugurerà ufficialmente la stagione 2021: nel Decreto Legge del 17 maggio sono, infatti, stati inseriti i parchi divertimento tra le realtà che possono riprendere le proprie attività.

Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland, ha dichiarato di essere davvero felice di poter accogliere nuovamente gli ospiti all’interno del parco e di poter offrire loro intere giornate di divertimento e svago, oltre che presentare la grande novità del LEGOLAND® Water Park Gardaland, un nuovo parco acquatico interamente tematizzato LEGO®. Questo sarà il primo al mondo costruito all’interno di un Parco Divertimenti non a marchio LEGOLAND e per il quale sono stati stanziati ben 20 milioni di euro.

Appena varcata la soglia del LEGOLAND® Water Park Gardaland ci si troverà nell’area chiamata Miniland, nella quale sono stati ricostruiti i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano: dal Duomo di Milano, al Colosseo, passando per la Torre di Pisa e la Basilica di San Marco a Venezia, realizzati interamente con ben 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO.

Al suo interno, sarà presente anche un’area totalmente dedicata a Gardaland, con la riproduzione delle attrazioni più amate: dall’iconico Albero di Prezzemolo, alla scenografica Fuga da Atlantide, fino ad arrivare al fantastico Gardaland Magic Hotel.

Le costruzioni potranno essere ammirate sia a piedi, che dal suggestivo LEGO River Adventure, un corso d’acqua che attraversa gran parte dell’area del Parco Acquatico e che può essere percorso a bordo di gommoni completamente personalizzabili utilizzando grandi e morbidi mattoncini LEGO galleggianti.

Ma ci saranno anche tante altre attrazioni, come Beach Party con i suoi 7 scivoli e il grande secchio che a sorpresa riverserà una cascata d’acqua sui bambini o Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia. Inoltre, saranno presenti aree dedicate alla creatività e alla scoperta come LEGO Creation Island dove poter costruire la propria barca con i mattoncini LEGO, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti.

E per i più piccoli, ci sarà DUPLO® Splash, dove ci si potrà approcciare per la prima volta agli scivoli e imparare attraverso il gioco, mentre la Pirate Bay, con la sua grande piscina, sarà il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi.

Non mancherà, ovviamente, anche il LEGOLAND Shop, il negozio LEGO dove tutti gli amanti dei mattoncini potranno acquistare i loro prodotti preferiti e trovare una gamma di articoli in esclusiva per continuare a vivere l’esperienza anche a casa, insieme all’Harbour Restaurant, un luogo di ristoro interamente tematizzato.

Già dal 29 maggio, però, sarà possibile visitare il Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’Acquario tematizzato che offre un viaggio alla scoperta delle più belle creature che popolano le acque dolci e salate dell’intero pianeta, dal Lago di Garda fino alle profondità oceaniche, che presenterà ben due novità: la nuova sala “Oceano Interattivo”, dove i bambini potranno disegnare i loro pesci preferiti che prenderanno vita in uno schermo tridimensionale e “A un passo dai Leoni Marini”, un’area esterna completamente rinnovata dove si potranno ammirare i simpatici animali ancor più da vicino.

Inoltre, sempre dal 29 maggio, sarà possibile soggiornare presso Gardaland Adventure Hotel, caratterizzato dalle 100 ampie stanze interamente tematizzate dedicate al mondo dell’avventura, all’interno del quale sarà disponibile anche il Tutankhamon Restaurant e l’area acquatica Blue Lagoon, riservata a chi alloggia presso la struttura.

Per quanto riguarda la sicurezza, rimane un obiettivo fondamentale per Gardaland che continuerà ad applicare nel Parco, anche per la stagione 2021, il protocollo sviluppato lo scorso anno, per il quale era stato stanziato ben 1 milione di euro e che prevede, ad esempio, la limitazione degli ingressi giornalieri, la prenotazione obbligatoria della data di accesso al Parco e l’uso obbligatorio della mascherina.

Per tutte le attrazioni verranno adottate le massime precauzioni per garantire il divertimento in totale sicurezza: ogni attrazione verrà sanificata giornalmente e ad ogni ciclo d’imbarco e disimbarco; sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante il proprio giro in attrazione e la sanificazione delle mani prima di salire a bordo; per evitare assembramenti e limitare la permanenza in fila sarà possibile prenotare il proprio turno utilizzando l‘App Qoda.

Per l’acquisto dei biglietti e per ulteriori informazioni, consultare il sito www.gardaland.it.