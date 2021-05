Inaugura finalmente il 15 giugno il LEGOLAND Waterpark

Oltre un anno dopo la data inizialmente prevista per l’inaugurazione, il prossimo 15 giugno apriranno finalmente i cancelli di LEGOLAND Waterpark, il parco acquatico a tema mattoncini realizzato all’interno del complesso di Gardaland.

Quando si apriranno i suoi cancelli, il LEGOLAND Waterpark potrà già vantare ben due primati: sarà il primo LEGOLAND Waterpark ad aprire sul territorio europeo e sarà il primo LEGOLAND Waterpark ad essere aperto al di fuori di un parco divertimenti NON a marchio LEGOLAND.

Il nuovo parco acquatico si sviluppa su un’area di oltre 15.ooo metri quadrati ed è pensato per famiglie con bambini dai 2 ai 12 anni. Le attrazioni acquatiche includono scivoli, piscine, rapide e vari altri giochi d’acqua, oltre all’attrazione per eccellenza dei parchi LEGOLAND: la zona Miniland, ovvero la rappresentazione in mattoncini LEGO delle principali attrazioni del nostro Paese, dal Duomo di Milano al Duomo di Firenze, dal Colosseo alla Basilica di San Pietro passando per Piazza San Marco, la Torre di Pisa e tante altre fantastiche riproduzioni di monumenti italiani.

Quali saranno le attrazioni che ci aspettano nel nuovo parco acquatico? Vediamole insieme.

Le attrazioni

Esattamente come il parco Gardaland all’interno del quale si trova, anche il LEGOLAND Waterpark è diviso in aree, ciascuna delle quali include una o più attrazioni. L’ingresso è possibile soltanto acquistando un biglietto combinato Gardaland Park e LEGOLAND Water Park. Pagando un supplemento alle biglietterie o all’interno di Gardaland Park, tutti i biglietti del parco possono includere anche l’accesso a LEGOLAND® Water Park. Per garantire la sicurezza e il divertimento dei più piccoli le persone maggiorenni non possono accedere a LEGOLAND Water Park se non come accompagnatori di uno o più bambini di età inferiore ai 12 anni, con un massimo di due adulti per ciascun bambino di età inferiore ai 12 anni. I minori dai 12 anni (compiuti) ai 17 anni possono accedere al parco senza accompagnatore.

LEGO Miniland

Si tratta di un’area interamente tematizzata che riproduce in scala i monumenti più belli d’Italia con con oltre 4 milioni di mattoncini LEGO! Passeggiando tra le varie aree tematiche o navigando su LEGO River Adventure potrai ammirare il Colosseo largo più di 4 metri, la Torre di Pisa alta più di 2 metri, la Basilica e il Campanile di San Marco e tanti altri iconici monumenti italiani.

LEGO River Adventure

Personalizza il tuo gommone con coloratissimi mattoncini LEGO galleggianti e lasciati trasportare dalla corrente del fiume lento. Passa attraverso l’incantevole grotta sottomarina e ammira alcuni dei bellissimi monumenti della vicina Miniland!

Beach Party

Divertimento a tutto spiano al Beach Party, dove la festa non finisce mai! Aree di gioco su più livelli tutte da esplorare, tanti scivoli colorati ti aspettano per un’avventura no-stop. Attento ai cannoni, spruzzano acqua da ogni angolo, e attento alla grande torre: piovono secchiate d’acqua!

DUPLO Splash

Quando i più piccoli vogliono immergersi nell’acqua, DUPLO Splash è l’area perfetta per loro! Scopri tutti gli animali acquatici che, dalla giungla alle regioni polari, sono pronti a spruzzare acqua assieme a te!

Jungle Adventures

Gli scivoli della Giungla ti aspettano per un divertimento per tutta la famiglia. Scegli lo scivolo che preferisci e inizia la discesa più avventurosa che ci sia! Che sia a corpo libero, con gommone, a cielo aperto o al buio, l’importante è arrivare per primo giù dalla discesa!

Jungle Oasis

Benvenuto esploratore! Incontra tutti gli animali della giungla ricostruiti con modelli LEGO, gioca con i tuoi amici nella pozza dei coccodrilli e non perdere l’occasione di scattare una foto ricordo! Rinfrescarsi non è mai stato così divertente!

Pirate Bay

Il luogo ideale per tutta la famiglia dove nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi. L’ingresso in piscina è graduale e potrai avventurarti in acqua come un vero pirata per combattere con i personaggi LEGO a suon di spruzzi d’acqua fino a conquistare la magnifica fortezza.

LEGO Creation Island

Un’isola di scoperte e immaginazione dove protrai liberare la tua creatività con tante attività interattive ed educative. Costruisci la tua barca con i mattoncini LEGO, sfida i tuoi amici e scopri chi è il miglior capitano! Decora il grande castello di sabbia! Costruisci ponti, dighe e città con i mattoni DUPLO e mettili alla prova contro i potenti getti d’acqua!

Portale d’ingresso

Attraversa la grande onda ed entra nel nuovo parco acquatico LEGOLAND Water Park Gardaland! Simpatici modelli LEGO, la coloratissima vegetazione e uno straordinario polpo gigante ti accoglieranno per iniziare un’avventura fantastica! Non dimenticarti di scattare una memorabile foto ricordo!

LEGOLAND Shop

Nel nuovo LEGOLAND® Shop troverai tanti prodotti esclusivi e novità del mondo LEGO come portachiavi, personaggi, abbigliamento, giochi per i più piccoli e tanto altro! Potrai divertirti costruendo la tua mini figures o personalizzando penne, portachiavi e tazze e i più appassionati potranno scegliere tra tanti set LEGO da costruire! Scegli i prodotti che preferisci e non perdere gli esclusivi articoli a marchio LEGOLAND Water Park!

I biglietti

E’ già possibile acquistare ad un prezzo in promozione biglietti e abbonamenti per il 2021, con sconti per l’accesso al parco acquatico, oppure che includano anche il parco acquatico.

Ingresso ‘data selezionata’ parco Gardaland

Scegli la data esatta dell’ingresso a Gardaland Park – Adulti € 40,00 | Ridotto (bambini fino a 10 anni) € 35,00

Ingresso ‘data libera’ parco Gardaland

Decidi quando vuoi la data dell’ingresso a Gardaland Park – Adulti € 43,00 | Ridotto (bambini fino a 10 anni) € 37,00

Ingresso parco Gardaland + Ingresso Waterpark

Scegli la data esatta della visita a Gardaland Park e a LEGOLAND Waterpark + ingresso a Gardaland Park il giorno successivo – Adulti € 53,00 | Ridotto (bambini anni) | presto disponibile

