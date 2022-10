Countdown iniziato per Gardaland Magic Halloween, l’evento più spaventosamente divertente della stagione che quest’anno raggiunge la ventesima edizione e per l’occasione prolunga ulteriormente la sua durata. L’inaugurazione ufficiale, con ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport, avverrà sabato 8 ottobre ma a dare il via all’evento nel parco divertimenti italiano, sarà il primo dei 5 Venerdì da Paura: si inizia il 7 ottobre per proseguire poi il 14, il 21, il 28 ottobre e il 4 novembre.

Gardaland Magic Halloween: lo spaventoso programma dell’evento

Gli appuntamenti continueranno poi tutti i sabati e domeniche del mese: nel lungo weekend dal 29 ottobre al 1° novembre e poi, per l’ultimo weekend dell’evento, il 5 e il 6 novembre. Le novità dei Venerdì da Paura targate Gardaland Magic Halloween 20th Edition promettono di essere tra le più adrenaliniche di sempre, a partire dalla Foresta Maledetta, una rivisitazione della Foresta Incantata per l’occasione infestata dalle creature più iconiche e mostruose dei film più noti fino all’Area Hawaii, trasformata nel perfetto setting industriale in cui si aggirano zombie, vampiri e creature di ogni genere. Chi varcherà l’ingresso dovrà essere davvero coraggioso.

Imperdibile nei pressi di piazza Mammut Il Carrozzone degli Orrori, il nuovo show arrivato a Gardaland per presentare fenomeni da baraccone e strane illusioni. Uno spettacolo emozionante ed in perfetto stile Gardaland per l’intera famiglia e per i gruppi di amici. Per concludere i Venerdì da Paura a Gardaland, un Dj dalle fattezze mostruose e le sonorità da brivido si esibirà ogni settimana in un Horror DJ Set, dalle ore 20:00 e fino a chiusura del Parco, sullo sfondo di un lugubre cimitero in piazza Jumanji, così che gli Ospiti possano vivere delle tenebrose ma divertentissime serate.

Per un anniversario che si rispetti a Gardaland non mancheranno proposte di cibo e bevande per grandi e piccini, rigorosamente a tema Halloween: la proposta del venerdì inizia con squisiti hot dog con dita di würstel insanguinate, piatti decorati con caramelle a forma di ossa e teschi, muffin spaventosi con occhi fino allo shot/cocktail a forma di cervello. La proposta del sabato e della domenica invece, continua con frittelle, churros, donuts rigorosamente a tema halloween con zuccherini a forma di spaventosi pipistrelli, l’aperitivo infernale in bicchieri sanguinanti, mele stregate e lunghi stecchi di marshmallow da cuocere sul braciere.

Il divertimento da paura continuerà anche il sabato e la domenica: a dare il via alle giornate l’immancabile Welcome Show con protagonisti Prezzemolo e gli spaventapasseri che si esibiranno sulle note di una nuova canzone “Vent’anni di Paura”, pensata ad hoc per celebrare questo importante traguardo e ringraziare tutti i Gardaland Lovers che negli anni lo hanno reso possibile. Fra le immancabili decorazioni a tema che accoglieranno gli Ospiti appena varcati i cancelli, dalle giganti zucche ai misteriosi cimiteri passando per scheletri e fantasmini, gli spettacoli ad hoc ed un’offerta culinaria appositamente sviluppata, imperdibili le oltre 40 attrazioni disponibili al Parco. Sarà compito di ogni Visitatore scovare i mostri che si nascondono all’ingresso di alcune attrazioni.

Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco sarà aperto dalle 17:00 alle 22:00 nei venerdì da Paura, tutti i sabati dalle 10:00 alle 20:00 e le domeniche dalle 10:00 alle 19:00. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10.00 a mezzanotte.